Mash: Никита Михалков подал иск против руководства Украины

Никита Михалков (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)
Претензия режиссера обусловлена тем, что украинские чиновники долгое время не предпринимали каких-либо мер по поддержанию экологической обстановки в районе санатория. Все это сказалось на санаторных объектах. Ущерб в иске Никита Сергеевич оценил в 48,8 миллиона рублей.
Подобный иск не явлеется первым, Украину уже неоднократно в зале суда обвиняли в пренебрежении экологическими и экономическими нуждами региона за ее период управления Крымом.
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