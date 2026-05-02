Михаил Галустян выразил соболезнования семье погибшей звезды КВН Елены Рыбалко
Российский комик Михаил Галустян выразил соболезнования семье и близким Елены Рыбалко. Звезда КВН погибла в результате ДТП. Слова артиста приводит «Звезда».
2 мая стало известно, что 53-летнюю артистку сбила машина. Врачи не смогли спасти её.
«Ушла наша Леночка... Мы очень много времени проводили вместе в студенческие годы на гастролях, на репетициях», — рассказал комик.Михаил отметил, что одни из лучших номеров во время выступлений в КВН он делал именно с Еленой. Он заявил, что запомнит артистку как очень жизнерадостную, весёлую и активную девушку. Рыбалко выступала в составе команды «Утомлённые солнцем» в Высшей лиге КВН в 2000-х годах и входила в число самых заметных участниц команды.
На сцене она играла вместе с Галустяном и Александром Реввой. В 2003 году команда стала чемпионом Высшей лиги. После этой победы Елена не стала строить карьеру в шоу-бизнесе и принимала участие только в юбилейных играх.