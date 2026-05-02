Звезда КВН Елена Рыбалко из команды «Утомлённые солнцем» погибла в Адлере

Mash: Звезда КВН Елена Рыбалко погибла в Адлере — ее сбила машина
Звезда КВН Елена Рыбалко из команды «Утомлённые солнцем» погибла в Адлере — ее сбила машина. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



53-летняя артистка погибла под колёсами автомобиля, перебегая дорогу в неположенном месте. Водитель Toyota не успел затормозить. Рыбалко скончалась на месте происшествия.

Елена Рыбалко, известная по участию в команде КВН «Утомлённые солнцем», выступала в Высшей лиге в начале 2000-х годов. После того как команда завоевала чемпионство в 2003 году, её активность снизилась. Рыбалко продолжала участвовать только в юбилейных играх.

Екатерина Коршунова

