«Мне нужно дожить до 107»: Кэмерон Диас рассказала о страхах и радости материнства
Актриса Кэмерон Диас откровенно рассказала о переживаниях, связанных с тем, что она стала матерью в более зрелом возрасте. Об этом сообщает The Mirror.
Сейчас 53-летняя звезда совмещает семейную жизнь с воспитанием двоих детей — шестилетней дочери Раддикс и двухлетнего сына Кардинала.
Диас впервые стала мамой в 47 лет и признаётся, что теперь её главная задача — сохранять здоровье и энергию как можно дольше, чтобы успеть вырастить детей и быть рядом с ними на каждом этапе жизни.
По словам актрисы, она иногда ощущает давление из-за возраста и необходимости «успеть больше», чем другие родители. При этом она отмечает, что женщины, родившие примерно в её возрасте, часто чувствуют себя значительно моложе, и для неё это непривычный, но интересный опыт.
Несмотря на тревожные мысли, Диас называет материнство самой важной и счастливой частью своей жизни. С 2015 года она замужем за музыкантом Бенджи Мэдденом. После ухода из кино в 2017 году актриса сосредоточилась на семье: в 2019 году у пары родилась дочь, а в 2024 году появился сын.
*принадлежит Meta, запрещённой в России