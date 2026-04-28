Стало известно, что ждёт певицу Манижу после возвращения в Россию

28 апреля 2026, 21:54

Продюсер Рудченко: россияне не должны забывать о скандальных заявлениях Манижи

Манижа Сангин (Фото: Instagram* @manizha)

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что россиянам не следует забывать о скандальных высказываниях певицы Манижи Сангин о специальной военной операции после того, как она вернулась в страну ради заработка.





В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что общественности необходимо создать резонанс, чтобы напомнить артистке и окружающим её прежнюю позицию.

«Прошло время, и она вернулась в Россию, решив снова тут зарабатывать. Людям нужно напомнить, что она говорила о террористах «Крокуса», об СВО. Если произойдут какие-то точечные события, то хотелось бы верить, что это по ошибке. И со временем всё-таки эти события дадут общественный резонанс, который, в свою очередь, напомнит позицию Манижи», — высказался продюсер.