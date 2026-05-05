«Мне по барабану»: Мария Голубкина прокомментировала слух, что ее отец — Высоцкий
Голубкина утверждает, что она дочь Миронова, несмотря на слухи
Актриса Мария Голубкина прокомментировала слух, что ее отцом является Владимир Высоцкий. Об этом сообщает mk.ru.
Голубкина, называющая себя дочерью Андрея Миронова, посетила светскую премьеру и сразу привлекла к себе взгляды окружающих благодаря внешнему виду. На фоне коллег, которые были ярко накрашены и выглядели гламурно, актриса выделялась тем, что пришла без макияжа. Голубкина призналась, что ей не хочется тратить время на макияж и наряды.
«Мне лень. Я вот была на премьере до этого, сделала прическу в парикмахерской, но вообще мне лень. И даже если после этого что-то напишут обо мне, выложат видео... Да мне по барабану! Что это изменит? Ну, если я, по слухам в Интернете, уже дочь Высоцкого, то какая мне теперь уже разница», — пояснила Мария.
По словам артистки, в молодости женщины стремятся выглядеть привлекательно, наряжаясь, делая прически и используя макияж. Однако сейчас скрыть некоторые изменения уже невозможно, поэтому нет смысла кого-то пугать, отметила Мария.