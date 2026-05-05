«Мне по барабану»: Мария Голубкина прокомментировала слух, что ее отец — Высоцкий

Голубкина утверждает, что она дочь Миронова, несмотря на слухи

Мария Голубкина (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Актриса Мария Голубкина прокомментировала слух, что ее отцом является Владимир Высоцкий. Об этом сообщает mk.ru.





Голубкина, называющая себя дочерью Андрея Миронова, посетила светскую премьеру и сразу привлекла к себе взгляды окружающих благодаря внешнему виду. На фоне коллег, которые были ярко накрашены и выглядели гламурно, актриса выделялась тем, что пришла без макияжа. Голубкина призналась, что ей не хочется тратить время на макияж и наряды.





«Мне лень. Я вот была на премьере до этого, сделала прическу в парикмахерской, но вообще мне лень. И даже если после этого что-то напишут обо мне, выложат видео... Да мне по барабану! Что это изменит? Ну, если я, по слухам в Интернете, уже дочь Высоцкого, то какая мне теперь уже разница», — пояснила Мария.