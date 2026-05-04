Ирина Шейк надела дерзкое мини-платье на светское мероприятие — фото
40-летняя топ-модель Ирина Шейк стала гостьей нескольких светских мероприятий в преддверии Met Gala, одного из главных событий в мире моды. На одной из вечеринок знаменитость появилась в эффектном мини-платье, снимками которого поделилась в своем блоге.
Бывшая возлюбленная Брэдли Купера выбрала черное облегающее платье с оригинальными вырезами. Открытая спина, узкие асимметричные вставки, абстрактный лиф и юбка с оборками выгодно подчеркнули фигуру модели. Верхняя часть наряда выглядела лаконично, а низ из непрозрачной ткани создавал волнообразный эффект.
Кроме того, недавно Ирина украсила обложку издания и снялась в весенней фотосессии, посвященной моде и стилистическим экспериментам. На титуле она позирует в свободной юбке, прикрывая обнаженную грудь большим букетом цветов — образ получился одновременно дерзким и художественным.
Завершили его растрепанная укладка, выразительный макияж с графичными стрелками и осветленные брови, которые добавили внешности модели смелости и оригинальности.
