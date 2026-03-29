«Моя карта желаний»: стало известно, как Регина Тодоренко нашла любовь с Владом Топаловым

Регина Тодоренко рассказала в соцсетях, что её отношения с Владом Топаловым — не случайность, а результат давней мечты.
По её словам, ещё в юности она увлеклась певцом и украшала свою комнату его плакатами в то время, когда он блистал на сцене.
Теперь телеведущая уверена: то, что раньше казалось детской фантазией, на самом деле было своего рода «картой желаний», которая в итоге осуществилась.
Она отметила, что не стоит обесценивать увлечения детей — если они собирают постеры, фанатеют и мечтают, в этом может быть гораздо больше смысла, чем кажется взрослым.
