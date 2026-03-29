«Никогда не употребляла»: Ханде Эрчел ответила на обвинения о причастности к наркотикам
Ханде Эрчел опровергла слухи о причастности к наркотикам, заявив, что никогда не употребляла запрещённые вещества и строго следит за своим здоровым образом жизни, что, по её словам, важно для профессии. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Актриса также отметила, что никогда не видела, чтобы её бывший партнёр Хакан Сабанджи употреблял наркотики.
«Я уже 13 лет на экранах и, понимаю, что у меня есть аудитория, на которую я могу влиять, поэтому стараюсь внимательно относиться к своему образу жизни», — подчеркнула знаменитость.Ранее актрису допросили в рамках дела о запрещённых веществах, после чего направили в Институт судебной медицины для взятия образцов волос и крови с целью проведения экспертизы.