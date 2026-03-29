Достижения.рф

«Никогда не употребляла»: Ханде Эрчел ответила на обвинения о причастности к наркотикам

Ханде Эрчел развеяла слухи о наркотиках и рассказала о здоровом образе жизни
Ханде Эрчел (Фото: Instagram* / @handemiyy)

Ханде Эрчел опровергла слухи о причастности к наркотикам, заявив, что никогда не употребляла запрещённые вещества и строго следит за своим здоровым образом жизни, что, по её словам, важно для профессии. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».



Актриса также отметила, что никогда не видела, чтобы её бывший партнёр Хакан Сабанджи употреблял наркотики.

«Я уже 13 лет на экранах и, понимаю, что у меня есть аудитория, на которую я могу влиять, поэтому стараюсь внимательно относиться к своему образу жизни», — подчеркнула знаменитость.
Ранее актрису допросили в рамках дела о запрещённых веществах, после чего направили в Институт судебной медицины для взятия образцов волос и крови с целью проведения экспертизы.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 1 0 0 0 0