«Никогда не употребляла»: Ханде Эрчел ответила на обвинения о причастности к наркотикам

29 марта 2026, 20:00

Ханде Эрчел развеяла слухи о наркотиках и рассказала о здоровом образе жизни

Ханде Эрчел (Фото: Instagram* / @handemiyy)

Ханде Эрчел опровергла слухи о причастности к наркотикам, заявив, что никогда не употребляла запрещённые вещества и строго следит за своим здоровым образом жизни, что, по её словам, важно для профессии. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Актриса также отметила, что никогда не видела, чтобы её бывший партнёр Хакан Сабанджи употреблял наркотики.





«Я уже 13 лет на экранах и, понимаю, что у меня есть аудитория, на которую я могу влиять, поэтому стараюсь внимательно относиться к своему образу жизни», — подчеркнула знаменитость.