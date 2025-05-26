«Моя жена великолепна»: Леонид Агутин эмоционально высказался об Анжелике Варум в день ее 56-летия

Леонид Агутин и Анжелика Варум (Фото: Инстаграм* @agutinleonid)
26 мая российская эстрадная певица Анжелика Варум отмечает свое 56-летие. В своем блоге Леонид Агутин сообщил, что гордится женой.
«Она великолепна. Ее невозможно не любить. Невозможно не магнетизироваться ее женской и просто человеческой красотой, добротой и настоящностью», — написал артист.
Исполнитель пожелал супруге здоровья, вдохновения, любви и уверенности, чтобы продолжать согревать своим теплом сердца всех людей. На публикацию Агутина отреагировали звездные друзья и многочисленные поклонники.
Напомним, Леонид Агутин и Анжелика Варум заключили брак уже после рождения дочери Елизаветы-Марии в июле 2000 года, свадьбу сыграли в Венеции.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова