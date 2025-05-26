Стало известно, сколько Леонид Якубович заработал на своей бильярдной мануфактуре

Леонид Якубович (фото: Instagram* @yakubovitch)
Леонид Якубович заработал на своей бильярдной мануфактуре 2,6 млн рублей. Об этом пишут «Страсти».
С 2005 года ведущий шоу «Поле чудес» является соучредителем ООО «БИЛЬЯРДНАЯ МАНУФАКТУРА "БАРСКОВ И КО"». Компания занимается производством бильярдных столов и аксессуаров для них.
За прошлый год организация заработала 2,6 млн рублей. Чистая прибыль компании составила 136 тыс рублей.
Примечательно, что в марте этого года организация проиграла в суде 219 тыс рублей.
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*Запрещен в РФ
За прошлый год организация заработала 2,6 млн рублей. Чистая прибыль компании составила 136 тыс рублей.
Примечательно, что в марте этого года организация проиграла в суде 219 тыс рублей.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова