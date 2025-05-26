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Стало известно, сколько Леонид Якубович заработал на своей бильярдной мануфактуре

Леонид Якубович заработал на своей бильярдной мануфактуре 2,6 млн рублей
Леонид Якубович (фото: Instagram* @yakubovitch)

Леонид Якубович (фото: Instagram* @yakubovitch)

Леонид Якубович заработал на своей бильярдной мануфактуре 2,6 млн рублей. Об этом пишут «Страсти».
С 2005 года ведущий шоу «Поле чудес» является соучредителем ООО «БИЛЬЯРДНАЯ МАНУФАКТУРА "БАРСКОВ И КО"». Компания занимается производством бильярдных столов и аксессуаров для них.

За прошлый год организация заработала 2,6 млн рублей. Чистая прибыль компании составила 136 тыс рублей.

Примечательно, что в марте этого года организация проиграла в суде 219 тыс рублей.

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*Запрещен в РФ
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Дана Борисова раскритиковала Лопырёву из-за мнения о препарате для похудения
Борисова: критикующая «Оземпик» Лопырёва полностью поменяла внешность
26 мая 2025, 17:54

Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Телеведущая Дана Борисова резко ответила Виктории Лопырёвой на критику популярного препарата для похудения «Оземпик». По словам Борисовой, странно, что человек, много раз прибегнувший к услугам пластических хирургов, высказывает негативное мнение о средстве.
Лопырёва на днях заявила, что с препаратом «Оземпик» действительно можно похудеть, но многие звёзды стали выглядеть хуже – потеряли свежесть кожи и молодость.
«Вы возьмите её фотки в молодости и сейчас — два разных человека. Она поменяла в себе абсолютно всё. Кажется, что по её лицу прошлись граблями, оно вспаханное какое-то. Короче, точно не ей бросаться камнями», — цитирует слова Борисовой Общественная Служба Новостей.
У Даны был опыт использования данного препарата, и она не стала скрывать, что у него есть побочные действия: у телеведущей были проблемы со зрением и тошнота. Однако, как отметила телеведущая, она не видела людей, использовавших «Оземпик», с изможденным лицом или тусклым взглядом.
«Лопырёвой показалось. Она так глаза свои натянула, что у неё, видимо, галлюцинации», — добавила Борисова.
Ранее пластический хирург и косметолог Вячеслав Васильев объяснил, что поизошло с внешностью певицы Анны Седоковой.

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*запрещён в РФ.
#хирург
#звёзды
#косметолог
#похудение
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«Без белья»: Наталья Рудова отразила критику об откровенных фото
Наталья Рудова ответила критикам после публикации откровенных фото
26 мая 2025, 17:52

Наталья Рудова (Фото: Telegram @rudovanatalove)

Актриса совершила провокацию и выдала емкий ответ на замечания поклонников.
Звезда сериала «Жизнь по вызову» часто выражает себя в откровенных фотосессиях, ведь как она считает, стремление скрыть женскую красоту — признак закомплексованности.

Рудова вызвала волну негодования и восхищения, выразив себя в откровенной фотосессии без белья. Провокация удалась и быстра привела к активному обсуждению звезды, вызвав восторг и негативную критику.

«Нормальный мужик не позволил бы бабе выставлять фотки с сосками», — высказывались в комментариях, недовольные такой нескромностью пользователи.
Актрису стали стыдить и обсуждать её личную жизнь.

«Баба, это мое тело и мне решать, что с ним делать», — заявила Наталья на задевший её комментарий об отсутствии мужчины.


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#жизнь
#фото
#звёзды
#шоу-бизнес
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«Тариф раскрыт»: Сколько стоит перевозка праха матери Киркорова
Филиппу Киркорову назвали стоимость перезахоронения матери в России
26 мая 2025, 17:52

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @fkirkorov)

Российский певец рассказал о желании перевезти прах матери к отцу и узнал стоимость услуги.
Певец Филипп Киркоров мечтает о том, чтобы родители могли упокоиться рядом с друг другом.

«Санитарных ограничений нет. Необходима герметичная опайка и справка об отсутствии запрещенных для перевозки предметов. На российской стороне еще до отправки может понадобиться письмо похоронной организации о предполагаемом месте захоронения праха», — утверждает сотрудник ритуального агентства.
Транспортировка может обойтись Киркорову в 1,5 тысячи евро — примерно 150 тысяч рублей. Кроме трат на перевозку, Филиппу также потребуется приобрести надгробие.

Сейчас певец проходит все необходимые формальности, чтобы перевезти останки любимой мамы в Москву.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о последней просьбе отца перед смертью.

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#евро
#певец
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#киркоров
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Пропавшая вдова Паши Техника впервые вышла на связь после сообщений о задержании в Таиланде
Ева Карицкая вышла на связь после сообщений о задержании в Таиланде
26 мая 2025, 17:39

Карина Мельничук (Фото: Telegram/@evakaritskaua)

Экс-супруга почившего рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) Ева Карицкая (Карина Мельничук) вышла на связь в соцсетях после сообщений о задержании. По ее словам, она не доехала до полицейских, но пообщалась с тайскими юристами.
«Мне сказали, что дело могут возбудить не о клевете, потому что клеветы никакой не было, могут проплатить якобы полицию, потому что у Ангелины Б.Б., которая открывает свою клинику, у нее партнеры тайцы, и у партнеров тайцев есть, естественно, какие-то, скажем так, связи и подвязки в полиции», — рассказала Ева.
Карицкой, с ее слов, непонятно, почему ее изначально вызвали в полицейский участок. Сетевая знаменитость подчеркнула, что с ней никто не захотел встретиться и просто пообщаться, а к правоохранителям она решила не ехать.

Перед этим сообщалось, что на Карину Мельничук могли открыть уголовное дело о клевете. Пострадавшей стороной выступает наркоклиника, обращение в которую, считает блогерша, только усугубило состояние Техника.

Паша Техник скончался в начале апреля от полиорганной недостаточности.

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Компания Аниты Цой несёт убытки
«Звездач»: компания Аниты Цой нерентабельная, певица задолжала 59 тыс. рублей
26 мая 2025, 17:06

Анита Цой (Фото: ВКонтакте, @anitatsoy_official_group)

Певица Анита Цой столкнулась с финансовыми трудностями. Её компания ООО «Фудстар», которая занимается производством готовых блюд, не платит налоги, общая сумма долга — 59 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».
К тому же, бизнес несёт убытки: отрицательная прибыль составляет уже 3,7 млн рублей, и нулевая выручка.

Ранее стало известно, что новый бренд «дядьГРИШ» на фоне слухов о нехватке денег на свадьбу зарегистрировал певец Григорий Лепс.

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