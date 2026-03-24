«Можно десятерых»: Марина Федункив рассказала о муже-итальянце, который младше нее на 13 лет
Актриса Марина Фендункив рассказала о своём муже-итальянце
Марина Федункив, впервые ставшая мамой в 53 года, рассказала в интервью Надежде Стрелец, что не исключает появления в семье еще одного ребенка.
По словам актрисы, во многом это связывается с ее мужем-итальянцем Стефано Маджи, который младше нее на 13 лет. Артистка тепло отозвалась о супруге, назвав его надежным человеком, рядом с которым чувствует уверенность. Она также призналась, что именно о таком мужчине мечтала и считает рождение сына настоящим подарком судьбы.
«От такого мужчины, как мой муж, можно рожать десятерых», — поделилась Федункив.
Также знаменитость вспомнила, что перед свадьбой долго сомневалась в серьезности намерений Стефано. По ее словам, сначала она даже отказала возлюбленному, не веря, что их отношения могут перерасти в брак. Однако со временем чувства взяли верх, и сегодня звезда говорит, что счастлива в семейной жизни.