«Можно десятерых»: Марина Федункив рассказала о муже-итальянце, который младше нее на 13 лет

24 марта 2026, 22:34

Актриса Марина Фендункив рассказала о своём муже-итальянце

Марина Федункив (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Марина Федункив, впервые ставшая мамой в 53 года, рассказала в интервью Надежде Стрелец, что не исключает появления в семье еще одного ребенка.





По словам актрисы, во многом это связывается с ее мужем-итальянцем Стефано Маджи, который младше нее на 13 лет. Артистка тепло отозвалась о супруге, назвав его надежным человеком, рядом с которым чувствует уверенность. Она также призналась, что именно о таком мужчине мечтала и считает рождение сына настоящим подарком судьбы.





«От такого мужчины, как мой муж, можно рожать десятерых», — поделилась Федункив.