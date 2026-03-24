«Уже!»: Юлия Пересильд высказалась о новом статусе
Юлия Пересильд фактически подтвердила, что уже считает себя тёщей. На премьере фильма «Космическая собака Лида» актриса дала понять, что поддерживает отношения своей дочери Анны с Ваней Дмитриенко.
Как пишет Super, когда журналист заметил: «Тёщей будете хорошей», Пересильд с улыбкой ответила: «Уже!». О романе Анны и Вани стало известно осенью 2025 года, когда они перестали скрывать свои отношения, хотя разговоры об этом появились ещё раньше.
Поводом для слухов стала их совместная работа над клипом «Цветаева», в котором они сыграли влюблённых. Позже артисты выпустили совместный трек «Силуэт», ставший саундтреком к фильму «Алиса в Стране чудес», где Анна исполнила главную роль.
Ранее 16‑летняя Пересильд устроила стильную фотосессию.
Читайте также: