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На Елену Степаненко подал в суд кредитор ее покойной подруги, которая оставила звезде две квартиры в Сочи

На Степаненко подал в суд кредитор умершей подруги, которая оставила ей квартиры
Елена Степаненко (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Елена Степаненко (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Недавно Елена Степаненко выиграла суд у родственников Натальи Маголы, тем самым доказав свое право на две квартиры покойной подруги в Сочи. Об этом сообщает «СтарХит».
Дизайнер Наталья Магола скончалась три года назад после продолжительной борьбы с раком. Бизнесвумен оставила солидное наследство, однако завещала все не родственникам, а друзьям и знакомым. Среди них оказалась и юмористка, которая была близка с Маголой.

Стоит отметить, что дизайнер оставила Степаненко не только недвижимость и антиквариат, но и долги. Недавно в суд обратился кредитор Назаров Павел, который пытается взыскать их, в том числе, со Степаненко.

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«Кошмар и ужас»: жена Колокольникова раскрыла, из-за чего ссорится с актером
Жена Юрия Колокольникова рассказала, что ссорится с актером из-за кота
07 мая 2025, 10:09

Юрий Колокольников с супругой актрисой Вильмой Кутавичюте (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Супруга Юрия Колокольникова рассказала, что ссорится с актером из-за кота. Об этом сообщает WomanHit.ru.
В конце прошлого года Юрий женился на актрисе Вильме Кутавичюте. Они не скрывают счастья в браке, но, как и в любой паре, не обходятся без ссор.

По словам актрисы, супруги могут поругаться из-за кота. Когда влюбленные начали жить вместе, то решили завести кота. Питомец же проявил симпатию лишь к Колокольникову и стал считать хозяином его.

«И не дай Бог я подвину кота ногой, это кошмар и ужас, я травмирую его личность. После этого я завела себе кошку Мяу, но она оказалась ярой феминисткой и жуткой душнилой. Чтобы хоть как-то отвлечь от меня ее внимание, мы решили завести третьего кота — Миядзаки. Короче говоря, у нас дома три огромных мейн-куна», — поделилась Вильма.

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Юлия Ахмедова решила заморозить яйцеклетки после прогноза астролога

«Берет в оборот даже тех, кто стесняется»: Мария Порошина рассказала, чем занимается ее дочь от Куценко
#животное
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Ксения Собчак продемонстрировала новый образ, но не избежала насмешек подписчиков
Подписчики Ксении Собчак не оценили её интуицию и лук
07 мая 2025, 09:39

Ксения Собчак (Фото: Telegram-канал @ksbchk)

Ксения Собчак вновь привлекла внимание общественности, опубликовав в социальных сетях фотографии своего нового остромодного образа.
Журналистка предстала в стильном сером костюме в полоску, состоящем из пиджака и юбки-миди, дополненном светлой рубашкой с острым воротником. Чтобы подчеркнуть свой стиль, Ксения выбрала широкий ремень, крокодиловую сумку и туфли змеиной расцветки на тонком каблуке с длинным острым носом.

Однако не все подписчики оценили выбор Собчак. Многие из них высказались критически, оставив комментарии с насмешками по поводу туфель, которые стали предметом обсуждения. «После катафалка самое то», «Лыжню королевишне», «Клоунские туфли» — такие комментарии можно встретить под её постом.

Ксения Собчак (Фото: Telegram-канал @ksbchk)

Ксения подписала фотографии размышлениями о внутреннем ощущении стиля.

«Если я себя внутренне отговариваю – это моё, если я себя внутренне уговариваю – это не моё», — поделилась она.

Несмотря на критику, журналистка продолжает следовать своим модным предпочтениям и делиться ими с подписчиками.

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Юлия Ахмедова решила заморозить яйцеклетки после прогноза астролога

«Берет в оборот даже тех, кто стесняется»: Мария Порошина рассказала, чем занимается ее дочь от Куценко
#стиль
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Юлия Ахмедова решила заморозить яйцеклетки после прогноза астролога
07 мая 2025, 09:11

Юлия Ахмедова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

42-летняя Юлия Ахмедова в шоу «Натальная карта» объяснила, зачем решила заморозить яйцеклетки.
Астролог сообщил комикессе, что у нее «вероятность встретить мужа — ноль». За консультацию Ахмедова отдала 110 тыс рублей.

По словам звезды, медики не одобрили ее решение заморозить яйцеклетки.

«Мне в гинекологии сказали: "Что? Вы куда собрались рожать?" Но вот, кстати, такие женщины, как Марина Федункив, дают мне шанс», — поделилась Юлия.

Ахмедова добавила, что пока не может найти подходящего избранника.

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«Берет в оборот даже тех, кто стесняется»: Мария Порошина рассказала, чем занимается ее дочь от Куценко
Актриса Мария Порошина рассказала, чем занимается ее дочь от Куценко
07 мая 2025, 08:24

Мария Порошина (Фото: Instagram*@ poroshinamariyamikhaylovna)

Мария Порошина рассказала о том, чем занимается ее дочь Полина, которую она родила в 1996 году от Гоши Куценко. Об этом актриса сообщила журналу «Караван историй».
По словам Порошиной, Полина нашла себя в педагогике.

«Вот в моей Полине, несмотря на ее молодость, уже проявился педагогический дар. Она у меня прекрасный рассказчик, в компании умеет увлечь, объединить людей: берет в оборот даже тех, кто боится или стесняется. Благодаря ей люди азартно начинают что-то придумывать, раскрываются», — поделилась артистка.

Мария гордится, что ее наследница уже пять лет успешно преподает актерское мастерство в одном заведении. Недавно Полина также начала стажироваться и в Щукинском училище.

Напомним, с актером Гошей Куценко Мария Порошина познакомилась во время вступительных экзаменов в школу-студию МХАТ, в 1989 году. В 1996 году у пары родилась дочь Полина.

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«Биологически я уже продолжился»: Прохор Шаляпин шокировал признанием в отцовстве и тайном сыне
Прохор Шаляпин признался, что биологически уже продолжился как отец
07 мая 2025, 07:43

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин шокировал признанием, что стал отцом, хотя официально детей у него все еще нет. Певец, мечтающий о большой семье, поделился, что его биологический ребенок уже родился, но подробности хранит в тайне. О его откровениях в одной из программ сообщило издание «StarHit».
41-летний Прохор любвеобилен. В его «кармане» хватает громких романов с красавицами разного возраста: он был в отношениях и с Ларисой Копенкиной, и с Виталиной Цымбалюк-Романовской, и с Ольгой Сан, но ни с одной из дам любви на всю жизнь у него не сложилось. Однако теперь артист рассказал, что при этом все же имеет продолжателя рода.

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

«Я, как донор биологического материала, отметился в одной клинике. Мы с одной барышней хотели детей, а у нее не получалось забеременеть. После определенного возрастного рубежа это сложно. Знаю точно, что биологически я уже являюсь отцом, но по документам, официально, детей на сегодняшний день не имею», — объяснил Шаляпин.
Певец мечтает о трех детях и крепкой семье, но пока не встретил подходящую спутницу и шутит, что, возможно, будет готов к нормальной семье лишь под 70 лет. Его сердце, по собственным словам, свободно, а главная цель — жить в удовольствие, избегая стрессов.

Анна Калашникова и Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @annakalash)

Шаляпин поддерживает дружбу с некоторыми экс-возлюбленными, включая Анну Калашникову, с которой даже записывает шутливые ролики, песни и поздравления.

Кстати, к апрелю 2025 года Калашникова уже успела расстаться с мужем, свадьбу с которым сыграла совсем недавно, а потом вновь сойтись с ним. Девушка рассказала, что изначально разошлась с супругом из-за его коварных друзей.

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*Запрещенная в России экстремистская организация
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