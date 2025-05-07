На Елену Степаненко подал в суд кредитор ее покойной подруги, которая оставила звезде две квартиры в Сочи

Елена Степаненко (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Недавно Елена Степаненко выиграла суд у родственников Натальи Маголы, тем самым доказав свое право на две квартиры покойной подруги в Сочи. Об этом сообщает «СтарХит».
Дизайнер Наталья Магола скончалась три года назад после продолжительной борьбы с раком. Бизнесвумен оставила солидное наследство, однако завещала все не родственникам, а друзьям и знакомым. Среди них оказалась и юмористка, которая была близка с Маголой.
Стоит отметить, что дизайнер оставила Степаненко не только недвижимость и антиквариат, но и долги. Недавно в суд обратился кредитор Назаров Павел, который пытается взыскать их, в том числе, со Степаненко.
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Стоит отметить, что дизайнер оставила Степаненко не только недвижимость и антиквариат, но и долги. Недавно в суд обратился кредитор Назаров Павел, который пытается взыскать их, в том числе, со Степаненко.
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Екатерина Коршунова