Живущая в США дочь Евгения Петросяна впервые прокомментировала ситуацию с его квартирой

Евгений Петросян (Фото: Инстаграм* @petrosyanevgeny)
Викторина Петросянц впервые за долгое время дала комментарий об отношениях с отцом. Об этом сообщает kp.ru.
Женщина пояснила, что не общается с отцом.
Отношения юмориста с дочерью ухудшились в 2018 году после его развода с Еленой Степаненко. По слухам, Викторина не приняла его новую супругу Татьяну Брухунову. Дочь Петросяна на сегодняшний день проживает в Соединенных Штатах.
Ранее стало известно, что Евгений Петросян через суд выписал дочь от первого брака из квартиры в Москве.
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*Запрещен в РФ
«И вот только сама об этом узнала. Вероятно, это правда. Но больше мне бы ничего не хотелось говорить», — добавила Викторина.
Отношения юмориста с дочерью ухудшились в 2018 году после его развода с Еленой Степаненко. По слухам, Викторина не приняла его новую супругу Татьяну Брухунову. Дочь Петросяна на сегодняшний день проживает в Соединенных Штатах.
Ранее стало известно, что Евгений Петросян через суд выписал дочь от первого брака из квартиры в Москве.
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Екатерина Коршунова