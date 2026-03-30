Достижения.рф

«На импровизации, по угару»: рэпер Toxi$ рассказал, как родился трендовый танец

Toxi$ (Фото: Instagram* / @toxis_slimey)

Toxi$, чей трек с фразой «Возьми телефон, детка» стал вирусным, рассказал в шоу «Кстати», как появился его знаменитый танец.



Рэпер признался, что всё началось с обычного стрима, во время которого он просто общался с подписчиками.

По его словам, в какой-то момент зритель отправил донат в 500 рублей и попросил исполнить трек Nobody. Именно тогда артист решил импровизировать — так и появился танец, который позже разошёлся по соцсетям.

Toxi$ отметил, что практически не сталкивался с хейтом по этому поводу, а ролик с танцем, наоборот, активно поддержали пользователи.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0