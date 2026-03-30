«На импровизации, по угару»: рэпер Toxi$ рассказал, как родился трендовый танец
Toxi$ исполнил свой вирусный танец за 500 рублей и не ожидал успеха
Toxi$, чей трек с фразой «Возьми телефон, детка» стал вирусным, рассказал в шоу «Кстати», как появился его знаменитый танец.
Рэпер признался, что всё началось с обычного стрима, во время которого он просто общался с подписчиками.
По его словам, в какой-то момент зритель отправил донат в 500 рублей и попросил исполнить трек Nobody. Именно тогда артист решил импровизировать — так и появился танец, который позже разошёлся по соцсетям.
Toxi$ отметил, что практически не сталкивался с хейтом по этому поводу, а ролик с танцем, наоборот, активно поддержали пользователи.
