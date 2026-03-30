«За матриархат»: Роман Каграманов объяснил, почему избегает серьёзных отношений

30 марта 2026, 12:41

Блогер Роман Каграманов объяснил, почему не готов к серьёзным отношениям

Роман Каграманов (Фото: Telegram @dusnilaparty)

Популярный блогер Роман Каграманов признался, что не готов вступать в отношения.





В беседе с Леди Mail Роман рассказал, что из-за высокой занятости ему не хватает времени на личную жизнь.

«Пока я не готов к серьёзным отношениям, потому что моя голова полностью забита работой, карьерой, сценариями, книгами... И это будет неуважительно по отношению к своему любимому человеку, начать сегодня отношения, ведь я не смогу быть включённым в них», — сообщил блогер.

«Я всеми руками за матриархат — люблю сильных, самодостаточных. В остальном, по большому счёту, у меня нет особых критериев и требований к будущей избраннице — если человек добр, чист и открыт душой и между нами происходит химия, всё может получиться», — признался артист.