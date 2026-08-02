Народный артист России Николай Бурляев называл лучших актёров
Николай Бурляев назвал Машкова, Безрукова и Миронова достойными артистами
Режиссёр, писатель и народный артист России Николай Бурляев поделился своим мнением о современных актёрах. В беседе с NEWS.ru он заявил, что среди представителей нынешнего поколения есть настоящие профессионалы, однако таких артистов, по его мнению, не так много.
В числе тех, чьё творчество он высоко оценивает, Бурляев назвал Владимира Машкова, Сергея Безрукова и Евгения Миронова. По словам режиссёра, эти актёры остаются профессионалами как в театре, так и в кинематографе.
«Я печально гляжу на это поколение. Мне их жалко, потому что работают в рыночных условиях. Но есть актёры, которые мне очень нравятся. Это Женя Миронов. Это прекрасный артист Сергей Безруков. Владимир Машков. Что-то маловато», — отметил Бурляев.Режиссёр также рассказал, что понимает, насколько непростой может быть актёрская профессия в современных условиях. Именно поэтому он не стал настаивать, чтобы его дети продолжили семейную кинематографическую династию.
Кроме того, Николай Бурляев высказался о состоянии современной киноиндустрии и раскритиковал некоторые проекты. В частности, он резко отреагировал на экранизацию романа Льва Толстого «Война и мир» режиссёра Сарика Андреасяна, назвав создание подобного проекта недопустимым.
По мнению артиста, стремление постоянно возвращаться к классическим произведениям и снимать новые версии известных историй иногда связано с отсутствием собственных оригинальных идей у авторов.
Бурляев подчеркнул, что относится к великим произведениям культуры с особым уважением и считает, что обращаться к ним нужно крайне осторожно и ответственно.