Народный артист России Николай Бурляев называл лучших актёров

02 августа 2026, 17:51

Николай Бурляев назвал Машкова, Безрукова и Миронова достойными артистами

Николай Бурляев (Фото: кадр из фильма «Мастер и Маргарита»)

Режиссёр, писатель и народный артист России Николай Бурляев поделился своим мнением о современных актёрах. В беседе с NEWS.ru он заявил, что среди представителей нынешнего поколения есть настоящие профессионалы, однако таких артистов, по его мнению, не так много.





В числе тех, чьё творчество он высоко оценивает, Бурляев назвал Владимира Машкова, Сергея Безрукова и Евгения Миронова. По словам режиссёра, эти актёры остаются профессионалами как в театре, так и в кинематографе.





«Я печально гляжу на это поколение. Мне их жалко, потому что работают в рыночных условиях. Но есть актёры, которые мне очень нравятся. Это Женя Миронов. Это прекрасный артист Сергей Безруков. Владимир Машков. Что-то маловато», — отметил Бурляев.