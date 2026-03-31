«Народного юмора мало»: Ещенко рассказал, как его бабушки покорили Петросяна

Петросян пригласил Ещенко в «Смехопанораму» из-за говора воронежских бабушек

Фото: кадр из программы «Смехопанорама»

Юморист Святослав Ещенко рассказал, что Евгений Петросян пригласил его в «Смехопанораму» после того, как ему понравились образы бабушек Коляновны и Вовановны. Ещенко до сих пор иногда разыгрывает миниатюры с этими персонажами.





В беседе с NEWS.ru Евгений рассказал, что создал собирательный образ бабушек из Воронежской области, где прошло его детство.

«Я слышал их говор с детства. Кстати, это понравилось Евгению Петросяну. Он сказал, что у меня интересный говор, а народного юмора на эстраде мало. Я впервые попал в «Смехопанораму» именно с образом бабушки в зелёном платке», — собощил юморист.