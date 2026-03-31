«Трансформация»: Валерия Дергилёва призналась, что мечтает о роли злодейки

31 марта 2026, 14:08

Телеведущая Валерия Дергилёва заявила о готовности сыграть антагониста в кино

Телеведущая Валерия Дергилёва перед премьерой нового сезона спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя. Дети» рассказала о своём желании сыграть злодейку.





В беседе с Леди Mail актриса отметила, что хотела бы попробовать себя в неожиданном амплуа. Ведущая отметила, что ей интересен образ антагониста в классическом проявлении — как Малефисента.

«Антагонист, который в процессе картины трансформируется, и мы понимаем, почему он стал таким, проникаемся к нему сочувствием, соединяемся с ним через его тёмную сторону. Вот такое мне любопытно сделать. Да и, вообще, сказочный мир интересен. У меня подобного опыта не было, я бы попробовала. Ещё, возможно, сыграла бы злодейку», — заявила Валерия.