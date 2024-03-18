Наталия Орейро тайно приехала в Москву

Фото: РИА Новости/Виктор Вытольский
Звезда 1990-х годов Наталия Орейро тайно прибыла в Москву. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, в российскую столицу актриса приехала на «Сапсане» из Санкт-Петербурга. Там она снялась в новогоднем российском фильме «Письмо Деду Морозу» вместе с Иваном Охлобыстиным.
Издание утверждает, что Орейро следовала по маршруту Уругвай — Санкт-Петербург — Москва. Также уточняется, что приезд певицы пытались тщательно скрыть. Её лицо было тщательно замотано шарфом. Орейро следовала в сопровождении нескольких охранников, оперативно села в чёрный Mercedes и уехала.
5 марта стало известно, что Орейро собирается приехать в Россию, чтобы сняться в российском кино.
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Издание утверждает, что Орейро следовала по маршруту Уругвай — Санкт-Петербург — Москва. Также уточняется, что приезд певицы пытались тщательно скрыть. Её лицо было тщательно замотано шарфом. Орейро следовала в сопровождении нескольких охранников, оперативно села в чёрный Mercedes и уехала.
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Элина Позднякова