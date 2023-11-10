Наталью Орейро требуют лишить российского гражданства после участия в гей-параде

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Актрису и певицу Наталью Орейро требуют лишить российского гражданства из-за её поведения на гей-параде в Аргентине, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, доносы в МВД и Генпрокуратуру написали общественники сибирской группы «Радетель».
Их крайне сильно возмутило крайнее выступлении певицы на гей-параде в Буэнос-Айросе. Орейро вышла вышла на сцене в распахнутой куртке, её соски прикрывали только стикини с радужным принтом. После этого, общественники вспомнили все выходки аргентинской звезды, при которых она демонстрировала свою рьяную поддержку к ЛГБТ-сообществу.
Сибиряки требуют уж если не лишить Орейро гражданства, которое она получила в 2021 году, то хотя бы привлечь к ответственности за «Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».
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Их крайне сильно возмутило крайнее выступлении певицы на гей-параде в Буэнос-Айросе. Орейро вышла вышла на сцене в распахнутой куртке, её соски прикрывали только стикини с радужным принтом. После этого, общественники вспомнили все выходки аргентинской звезды, при которых она демонстрировала свою рьяную поддержку к ЛГБТ-сообществу.
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Евгения Парфентьева