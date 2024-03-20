Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
Наталия Орейро, тайно приехавшая в Россию, успела совершить тур по Карелии. Актриса в маскировке прокатилась на ретро-поезде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что на Орейро была надета шляпа и черные очки. Однако эти предметы маскировки не помешали поклонникам узнать знаменитость.
Напомним, 18 марта стало известно, что звезда 1990-х годов Наталия Орейро тайно прибыла в Москву. Актриса следовала по маршруту Уругвай — Санкт-Петербург — Москва. Знаменитость приехала в столицу для подготовки к съёмкам в новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу».
Ранее сообщалось, что народный артист России Валерий Леонтьев принял решение завершить карьеру в связи с возрастом. 19 марта Леонтьеву исполнилось 75 лет.
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Напомним, 18 марта стало известно, что звезда 1990-х годов Наталия Орейро тайно прибыла в Москву. Актриса следовала по маршруту Уругвай — Санкт-Петербург — Москва. Знаменитость приехала в столицу для подготовки к съёмкам в новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу».
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Екатерина Коршунова