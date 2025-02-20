Наталья Фатеева откровенно рассказала о романе с Антоновым

Наталья Фатеева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Знаменитая красавица советских кинофильмов Наталья Фатеева после признаний Юрия Антонова в том, что он ухаживал за артисткой, опровергла этот факт и заявила, что ничего подобного не было.
Ранее Антонов рассказал, что пытался произвести на Фатееву впечатление во время съемок фильма «Прежде, чем расстаться». Тогда актриса уже официально была разведена.
По словам Антонова, его поразили красивые глаза Фатеевой. А песню «О тебе и обо мне» он пел для нее.
Однако сама актриса заверила, что ничего подобного не было.
При этом она пожелала ему долгих лет жизни и здоровья.
Последние 10 лет народная артистка РСФСР 89-летняя Наталья Фатеева ведет затворнический образ жизни, так как может передвигаться лишь при помощи костылей.
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По словам Антонова, его поразили красивые глаза Фатеевой. А песню «О тебе и обо мне» он пел для нее.
Однако сама актриса заверила, что ничего подобного не было.
«Это самое настоящее вранье! Он дебютировал в этом фильме в качестве актера — играл главную роль и написал для фильма потрясающую музыку. Он очень ответственно относился к работе, нервничал и следил за всем», — приводит «Утро.ру» слова Фатеевой.
При этом она пожелала ему долгих лет жизни и здоровья.
Последние 10 лет народная артистка РСФСР 89-летняя Наталья Фатеева ведет затворнический образ жизни, так как может передвигаться лишь при помощи костылей.
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Элина Позднякова