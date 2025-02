Передозировка наркотиками, разрушительная любовь и тайна клуба «27»: как жил музыкант Курт Кобейн

Биография Курта Кобейна

Как Курт Кобейн начал заниматься музыкой

Группа «Nirvana»

Курт Кобейн (Фото: кадр из видео Lithium)





Лучшие песни

Курт Кобейн и Кортни Лав

Кортни Лав (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Проблемы со здоровьем

Что такое клуб «27» и как с ним связан Курт Кобейн

Причина смерти Курта Кобейна

Подробности о его биографии и интересных фактах расскажет редакцияКурт Дональд Кобейн родился 20 февраля 1967 года в Абердине, неподалеку от Сиэтла. Его отец был механиком на станции техобслуживания, а мать одно время работала воспитательницей, а затем — официанткой в баре. Помимо родителей Курта опекали и другие родственники.Интерес музыке у Кобейна проявился еще в возрасте 2 лет. В детстве мальчику нравились группы «The Beatles» и «The Monkees». Он часто посещал репетиции родных дяди и тети, которые выступали в составе кантри-ансамбля. В 7 лет тетя Мари Эрл преподнесла в подарок Курту детскую ударную установку.Еще через год в жизни Кобейна произошло событие, которое негативно отразилось на его психическом здоровье. Родители мальчика развелись, в результате чего Курт стал замкнутым, агрессивным и циничным. Одно время Кобейн жил с матерью, однако потом переехал к отцу в Монтесано. В этот период покончил с собой родной дядя, которого будущий музыкант очень любил.Вскоре отец Кобейна женился во второй раз. Парень не ладил с новой пассией папы, поэтому съехал от него. В подростковом возрасте будущий рок-исполнитель поочередно обитал у родственников. Примечательно, что иногда Курт ночевал под мостом через реку Уишка в Абердине. Это вдохновило его на песню «Something In The Way» и дало название концертному альбому «From The Muddy Banks Of the Wishkah» («С мутных отмелей Уишки»).В 14 лет Кобейн научился играть на гитаре, причем его первым наставником стал Уоррен Мейсон, музыкант из «The Beachcombers». После окончания школы парень устроился на работу, а в 1986 году на восемь дней попал в тюрьму за незаконное проникновение на чужую территорию и распитие алкоголя.В 1985 году Курт Кобейн основал музыкальную группу «Fecal Matter» («Фекальный вопрос» / «Фекальное вещество»). У коллектива числилось семь композиций, но, так и не выпустив ни одного диска, группа распалась. Этот опыт повлиял на дальнейшую творческую биографию музыканта. Вскоре друг Курта Крист Новоселич предложил создать рок-группу.Первое время фронтменом коллектива был именно Новоселич. Он играл на гитаре и пел, Кобейн же сидел за ударными. Потом Курта заменил барабанщик Аарон Букхард, а Крист взял в руки бас-гитару. Позднее появился ударник Чэд Ченнинг.Музыканты никак не могли найти подходящее название для своей группы — Skid Row, Ted Ed Fred, Bliss и Pen Cap Chew. В итоге они остановились на «Nirvana». В 1988 году появился сингл группы под названием «Love Buzz/Big Cheese», а на следующий год группа выпустила первый альбом «Bleach». Песни, которые Курт Кобейн исполнял в составе «Nirvana», стали соединением стилей панк и поп.В 1991 году вышел альбом «Nevermind», который принес группе всемирную известность. Композиция «Smells Like Teen Spirit», долгое время продержавшись на вершинах хит-парадов, стала настоящим гимном поколения. После выхода этой песни альбомы «Nirvana» расходились миллионными тиражами.Каждый концерт участник группы имел тысячи преданных фанатов. Однако Кобейн испытывал от подобной популярности дискомфорт. Музыканта раздражало, что он стал кумиром широких масс. Тем не менее представители СМИ назвали группу «Nirvana» «флагманом поколения Х».Курт стремился, чтобы его отождествляли с направлением независимого рока, поэтому следующий альбом «In Utero», вышедший в 1993 году, американский рок-исполнитель сделал преднамеренно мрачным. Альбом не имел такого успеха, как предыдущий, но занял лидирующие места в чартах. Наиболее успешными стали песни «About a Girl», «You Know You’re» и другие. Клипы на эти композиции завоевали популярность во всем мире.Поклонникам музыканта понравилась и кавер-версия на песню «And I Love Her», которую исполняла группа «The Beatles». В интервью Курт не раз отмечал, что в детстве любил слушать композиции популярного коллектива из Великобритании.«Come as You Are» — одна из немногих песен, которые музыканты «Nirvana» записали на репетиции на демокассету для продюсера, еще не начав работу над альбомом «Nevermind» в 1991 году. Кобейн записал гитарное соло с двух попыток. Кобейн во время записи пропел фразу «And I don’t have a gun» слишком рано, но ошибку решили сохранить на записи.Успех «Smells Like Teen Spirit» позволил альбому подняться на первое место в чартах 1992 года. Teen Spirit – марка дезодоранта, которым пользовалась тогдашняя девушка Курта, Тоби Вэйл.«Lithium» — композиция с альбома «Nevermind». Музыкант определял ее как «песню о парне, от которого ушла девушка и он размышляет…».«The Man Who Sold The World». Группа исполнила кавер-версию песни Дэвида Боуи на концерте MTV Unplugged in New York в 1993 году. Сам Боуи потом жаловался, что многие считали его оригинал кавером на песню группы Nirvana.«Rape Me» — этот трек был в альбоме «In Utero». «Nirvana» решила сыграть «Rape Me» на MTV Video Music Awards 1992 года. Организаторы запретили это делать, однако Курт в начале выступления сыграл первые аккорды песни и пропел ее первую строчку.«Heart-Shaped Box». Данная песня входи в состав альбома «In Utero». Кобейн говорил, что на написание композиции его сподвигла передача о больных раком детях. Биографы же говорили, что он лукавил, и песня была посвящена Кортни Лав, которая и подарила ему шкатулку в форме сердца.Личная жизнь Курта Кобейна связана с именем лишь одной избранницы. Музыкант познакомился с будущей женой в 1990 году на концерте в одном из клубов Портленда, где оба выступали в составе своих групп. По словам Кортни, она заприметила Курта еще в 1989 году на концерте «Nirvana» и моментально проявила к нему интерес, однако певец игнорировал девушку.Позже исполнитель объяснил свое поведение желанием подольше побыть холостяком, хотя своим товарищам он признавался, что девушка вызывала у него большой интерес, благодаря чему и состоялось их дальнейшее знакомство. Между Куртом и Кортни завязался роман, а в начале 1992-го певица узнала о беременности. Уже в феврале того же года пара узаконила свои отношения.Церемония бракосочетания прошла на гавайском пляже Вайкики. 18 августа 1992 года у пары появилась дочь Фрэнсис Бин Кобейн. Супругов едва не лишили родительских прав из-за слишком откровенного интервью Лав, в котором она рассказала о своем пристрастии к наркотикам. Опека посчитала, что такая мама представляет угрозу для ребенка. Анализы принудили сдавать и Кобейна, чему он противился.Проблемы со здоровьем у знаменитого певца были с детства. Кобейну диагностировали маниакально-депрессивный психоз, в результате чего он вынужден был принимать психостимуляторы. В юности Курт пристрастился к наркотикам, и это увлечение переросло в полноценную зависимость. На это также повлиял и тот факт, что среди родных Кобейна присутствовали алкоголики и психически нездоровые — дяди музыканта со стороны отца совершили самоубийство.После экспериментов с разными наркотическими веществами фронтмен «Nirvana» перешел на героин. В 1993 году Кобейн перенес тяжелую передозировку этим наркотиком. За пару недель до смерти друзья уговорили Курта пройти курс реабилитации, откуда артист сбежал на следующий же день.Одно из самых загадочных совпадений в истории рок-н-ролла — «Клуб 27», который объединяет умерших в 27 лет музыкантов. Термин обрел популярность после смерти Курта Кобейна в 1994 году. Помимо солиста «Nirvana», в основную семерку клуба вошли Роберт Джонсон, Брайан Джонс, Джими Хендрикс, Джим Моррисон, Дженис Джоплин и Эми Уайнхаус. Со временем в него стали «принимать» и других знаменитостей — кинематографистов, художников и писателей.5 апреля 1994 года Курт Кобейн покончил жизнь самоубийством. На момент смерти музыкант находился под действием героина. Есть версии, что это было убийство. Тело Кобейна пролежало в пустом доме три дня.Тело музыканта обнаружили 8 апреля 1994 года в его доме. Электрик Гэри Смит, который приехал к Кобейнам для установки сигнализации, первым увидел мертвого Курта. После нескольких звонков в дверь Смит зашел в гараж и поднялся в оранжерею, где через стеклянную дверь увидел мужчину без признаков жизни. Сначала электрик подумал, что кто-то спит, но затем увидел кровь и ружье.Учитывая имевшие место инциденты с передозировкой, правоохранители составили формальный протокол, по которому исполнитель ввел себе чрезмерную дозу наркотика и застрелился из ружья. Возле тела была обнаружена и предсмертная записка. Причиной смерти названо именно самоубийство.Фанаты группы до сих пор уверены в том, что смерть Курта Кобейна подстроили, а предположение сотрудников полиции о том, что кумир миллионов застрелился, ошибочно. 10 апреля 1994 года состоялась публичная панихида по Кобейну. Тело певца кремировали, а прах был разделен на 3 части.