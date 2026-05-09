«Не бойтесь есть»: избранница Дмитрия Диброва прокомментировала слова Анастасии Волочковой
Новая спутница Дмитрия Диброва, нутрициолог Екатерина Гусева, отреагировала на ироничные замечания Анастасии Волочковой, которая публично высказалась о её пищевых привычках. Об этом пишет «КП».
Поводом для обсуждения стало видео, опубликованное Екатериной в личном блоге. На кадрах Анастасия Волочкова с улыбкой комментирует количество еды, которое употребляет Гусева, шутливо удивляясь тому, как при таком рационе можно сохранять стройность.
Сама Екатерина восприняла ситуацию спокойно и решила ответить с профессиональной точки зрения. По её словам, полноценное питание необходимо для нормальной работы организма и не должно восприниматься как что-то негативное. Нутрициолог подчеркнула, что достаточное количество пищи помогает организму поддерживать энергию, активность и эффективный обмен веществ.
Кроме того, Гусева призвала не бояться еды и отметила, что грамотный подход к питанию заключается не в жёстких ограничениях, а в балансе и заботе о здоровье.
