Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев снова вместе: группа «БиС» готовит громкое возвращение
Популярная в конце 2000-х группа «БиС» официально объявила о воссоединении спустя 17 лет после распада. Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев вновь выйдут на сцену вместе и уже готовят большой сольный концерт, который состоится в сентябре. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Интерес публики к возвращению коллектива может обеспечить организаторам доход свыше 10 миллионов рублей. Ставка делается не только на эффект ностальгии, но и на преданную аудиторию, выросшую на хитах группы.
В концертную программу войдут самые известные песни коллектива, включая «Катя, возьми телефон», «Твой или ничей» и «Кораблики». Кроме того, артисты готовят и новый материал — специально к возвращению музыканты записали свежие треки.
Для многих поклонников воссоединение «БиС» стало неожиданной и долгожданной новостью, поскольку коллектив долгое время считался окончательно распавшимся.
