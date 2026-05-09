Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев снова вместе: группа «БиС» готовит громкое возвращение

Первый концерт группы «БиС» может принести более 10 млн рублей
Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев (Фото: Instagram* / @bis_band)

Популярная в конце 2000-х группа «БиС» официально объявила о воссоединении спустя 17 лет после распада. Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев вновь выйдут на сцену вместе и уже готовят большой сольный концерт, который состоится в сентябре. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Интерес публики к возвращению коллектива может обеспечить организаторам доход свыше 10 миллионов рублей. Ставка делается не только на эффект ностальгии, но и на преданную аудиторию, выросшую на хитах группы.

В концертную программу войдут самые известные песни коллектива, включая «Катя, возьми телефон», «Твой или ничей» и «Кораблики». Кроме того, артисты готовят и новый материал — специально к возвращению музыканты записали свежие треки.

Для многих поклонников воссоединение «БиС» стало неожиданной и долгожданной новостью, поскольку коллектив долгое время считался окончательно распавшимся.

Софья Метелева

