«Не могла дышать»: Кудрявцева «согласилась на треш» на съемках шоу «Жестокие игры»

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*/leratv)
Телеведущая Лера Кудрявцева ударилась спиной на съемках в Аргентине, а потом не могла дышать некоторое время. О произошедшем теледива рассказала в личном блоге.
«Я до сих пор не понимаю, как я согласилась на этот треш. Каждый день были ужасающие состязания на время. Здесь, кстати, обрывается видео. Потому как я так ударилась спиной, что не могла дышать какое-то время», — поделилась артистка.Речь шла о съемках шоу «Жестокие игры» в 2010 году, когда Кудрявцева получила травму при прохождении испытания. Мужество ведущей поразило ее коллег по цеху. В частности, певицу Наташу Королеву.
«Да, Лера! Вот такого я от тебя не ожидала», — писала Королева.Ранее стало известно о судьбе телеведущего Александра Гордона.
Читайте также:
«Отпускаю эту муть»: Елена Ксенофонтова неожиданно высказалась после развода с мужем-адвокатом
Завидовал Юре Борисову и занимался сексом с Настей Ивлеевой? Как на самом деле прославился Марк Эйдельштейн
Юрий Стоянов раскритиковал образы Шуфутинского и Королевой
*Запрещен в РФ
Никита Кротов