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«Не могла дышать»: Кудрявцева «согласилась на треш» на съемках шоу «Жестокие игры»

Кудрявцева ударилась спиной и не могла дышать на съемках в Аргентине
Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*/leratv)

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*/leratv)

Телеведущая Лера Кудрявцева ударилась спиной на съемках в Аргентине, а потом не могла дышать некоторое время. О произошедшем теледива рассказала в личном блоге.
«Я до сих пор не понимаю, как я согласилась на этот треш. Каждый день были ужасающие состязания на время. Здесь, кстати, обрывается видео. Потому как я так ударилась спиной, что не могла дышать какое-то время», — поделилась артистка.
Речь шла о съемках шоу «Жестокие игры» в 2010 году, когда Кудрявцева получила травму при прохождении испытания. Мужество ведущей поразило ее коллег по цеху. В частности, певицу Наташу Королеву.

«Да, Лера! Вот такого я от тебя не ожидала», — писала Королева.
Ранее стало известно о судьбе телеведущего Александра Гордона.

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«Отпускаю эту муть»: Елена Ксенофонтова неожиданно высказалась после развода с мужем-адвокатом
20 февраля 2025, 13:16

Елена Ксенофонтова (Фото: Telegram @ElenaKsenofontovaofficial)

Актриса Елена Ксенофонтова накануне ошарашила поклонников заявлением о своем разводе.
В 2022 году актриса сообщила, что вновь обрела счастье. Однако она не делилась с подписчиками подробностями личной жизни. А накануне стало известно, что Ксенофонтова развелась с третьим мужем Алексеем Куликовым. Причину она называть не стала.

«Скажу кратко: я в разводе. И больше никаких комментариев давать не буду. Все-таки личная жизнь на то и личная, чтобы никому о ней не рассказывать», — рассказала актриса в интервью Леди.Mail.

При этом она уточнила, что развод прошел вполне гладко и без деления имущества.

«Разбирая старые архивы, не нахожу я счастья в них. Нет, оно, конечно, было! Но скрыто под обломками обид. Все, что со мной происходило, имело смысл. Опыт. Путь. Но, слава Богу, все отжило. Я отпускаю эту муть», — пост с таким содержанием выложила Елена в соцсети, сопроводив его фото, где ее взгляд устремлен в даль.

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Страсть к студенткам, алкоголизм и внебрачные дети: судьба телеведущего Александра Гордона
20 февраля 2025, 12:58

Александр Гордон (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

20 февраля российскому актеру, режиссеру и телеведущему Александру Гордону исполняется 60 лет. В своей профессиональной деятельности он отличается категоричностью и принципиальностью.
О непростой личной жизни, алкогольной зависимости и скандалах, связанных с именем Александра Гордона — в материале «Радио 1».

Биография


Александр Гарриевич Гордон родился 20 февраля 1964 года в Обнинске Калужской области. Его отец — писатель и художник Гарри Гордона, мать — медик Антонина Стрига. После развода родителей воспитанием мальчика занимался отчим Николай Чинин. Отец долгое время не поддерживал общение с сыном. Их отношения наладились, когда Александру исполнилось 19 лет.

Детство у мальчика было насыщенным, Гордон рос творческой личностью. По его словам, в пять лет он имел собственный театр кукол и даже давал представления, на которые собирались зрители. С малых лет Александр мечтал о карьере театрального режиссёра. После окончания школы он поступил в Щукинское театральное училище. В студенческие годы молодой человек совмещал учебу с работой монтировщиком и преподаванием в детском кружке.

Жизнь в США


Сразу после окончания учебного заведения начинающий актер приступил к работе. Его приняли в Театр-студию Рубена Симонова, однако здесь Александр прослужил только два года, а потом вместе с семьей уехал жить в США. Там он работал электриком и настройщиком кондиционеров, пока не устроился на русскоязычный канал ведущим.

Александр Гордон (Фото: кадр из передачи «Мужское / Женское»)

Заинтересовав продюсеров ТВ-6, Гордон стал автором программы «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Три года он жил на две страны, пока не решил вернуться в РФ окончательно, при этом сохранив за собой гражданство Соединенных Штатов.

Первый развод


После окончания Щукинского училища Гордон женился на журналистке Марии Бердниковой, а через год у супругов родилась дочь Анна. Молодая семья обосновалась в Чертаново. Вскоре они уехали в Америку, однако из-за взаимных претензий и непонимания брак распался. Бывшая жена и дочь остались в Штатах.

Карьера


В России телеведущий и режиссер на рубеже веков создал ряд программ, в том числе и «Собрание заблуждений». Этот проект собирал высокие рейтинги на протяжении длительного времени. Спустя время появилось политическое ток-шоу «Процесс», которое Гордон вел совместно с Владимиром Соловьевым.

В 2007 году Александр стал новым ведущим программы «Закрытый показ». Шоу получило популярность у публики и транслировалось до 2013 года.

В 2013 году на экраны вышли новые программы с участием ведущего — «Политика» и «За и против». В первой передаче соведущим Гордона стал журналист Петр Толстой, во второй — актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.

Спустя год в паре с Юлией Барановской Александр начал вести ток-шоу «Мужское / Женское», где поднимались острые социальные вопросы.

Александр Гордон и Юлия Барановская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

В феврале 2020 года на Первом канале стартовало шоу, в котором Александр Гарриевич выступил в привычной роли ведущего. Программа получила название «Док-ток».

Стоит отметить, что Гордон также появляется на экране в качестве актера и режиссера. Его наиболее известными режиссерскими работами стали фильмы «Пастух своих коров» и «Огни притона».

Осенью 2016 года Александр даже стал участником слепого прослушивания шоу «Голос». Он исполнил композицию In The Death Car. Ни один из судей не повернулся к Гордону. По словам Полины Гагариной, наставники, кроме Димы Билана, который искренне удивился, увидев Гордона, сразу поняли, кто поет у них за спиной. Телеведущий потом рассказал, что когда-то мечтал петь в ресторанах, но один музыкальный критик отметил: его голос похож на урчащий холодильник.

Многочисленные разводы


После первого развода Александр Гордон начал роман с актрисой Наной Кикнадзе. Хотя он сделал ей предложение, до свадьбы дело не дошло — регулярные ссоры привели к разрыву спустя семь лет отношений.

В 36 лет телеведущий встретил 20-летнюю студентку Катю Прокофьеву, на которой через время женился. Но этот союз долго не продлился: отец Александра не принял невестку, а сам он начал воспринимать амбиции супруги как корысть. Сама Екатерина была недовольна алкогольной зависимостью мужа.

В 2011 году Гордон женился на 18-летней Нине. Влюбленные сыграли тайную свадьбу. Однако и их отношениям вскоре пришел конец после того, как у Гордона родилась внебрачная дочь от журналистки Елены Пашковой. В итоге в 2012 году пара развелась.

В 2014 Александр снова нашёл счастье с 20-летней студенткой Нозанин Абдулвасиевой. Журналист не первый раз видел Нозанин: когда ей было 10 лет, дедушка приводил её в мастерскую на Красной Пресне, где озвучивал свой фильм Гордон. Спустя шесть лет пара разошлась. В семье родилось двое детей: Александра и Фёдор.

Алкогольная зависимость


Телеведущий не скрывает, что у него есть проблемы с алкоголем.

«Если рассуждать по врачебным меркам, то да, конечно, я страдаю от алкоголизма. Но я какой-то социализированный алкоголик, потому что работаю как псих. Недавно проходил полное обследование организма. Кроме возрастных изменений, все в порядке. Были времена, когда я выпивал по две бутылки коньяка в день, но такие дни, слава Богу, закончились. Я пью на работе и не скрываю этого никогда. Как это выглядит? Выхожу за кулисы, там стоит маленький стаканчик белого вина, я делаю глоток и возвращаюсь», — рассказал Гордон в одном из интервью.

В начале нового сезона шоу «Док-ток» журналист извинился перед публикой за свое появление в программе в состоянии алкогольного опьянения. Ведущий сообщил, что обратился за помощью к специалистам и заверил, что сложный период в его жизни, когда алкоголь был проблемой, остался позади.

Пятый брак


В 2018 году Александр Гордон познакомился со студенткой Государственного музыкально-педагогического института Софией Каландадзе, арфисткой, с которой он выступал на фестивале в Елабуге.

Спустя четыре года в возрасте 58 лет Гордон тайно женился на 20-летней Софии. В мае того же года пара обвенчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале, и теперь они не скрывают свою семейную жизнь.

Скандалы


С 2014 года Александр в студии программы «Мужское / Женское» часто становился участником скандалов. В одном из эпизодов журналист накинул капроновые колготки на шеи героев шоу, пытаясь осудить женщину, которая привязывала ребенка к кровати. В другом выпуске Гордон поцеловал ногу гостье в эфире.

Никита Кологривый (Фото: кадр из передачи «Закрытый показ»)

Также у ведущего был конфликт с актером Никитой Кологривым. Молодой артист, который ранее критиковал некоторых коллег, покинул студию программы «Закрытый показ» после того, как Гордон раскритиковал его за уклончивый ответ на вопрос о сериале «Подельники».

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Завидовал Юре Борисову и занимался сексом с Настей Ивлеевой? Как на самом деле прославился Марк Эйдельштейн
20 февраля 2025, 12:22

Марк Эйдельштейн ( Фото: ВКонтакте @m.eydel)

Звезда Марка Эйдельштейна засияла задолго до его роли в «Аноре»: ещё в юности ему предсказали блестящее будущее. Актер не теряет надежды получить мировое признание и продолжает завоевывать отечественный кинематограф. Как Эйдельштейн стал известным и с кем у него были романы расскажет «Радио 1».

Как стал известным Марк Эйдельштейн


Марк Эйдельштейн считается восходящей звездой российского кинематографа. В свои 23 года он уже успел сыграть главную роль в фильме, номинированном на «Оскар» — в картине Шона Бейкера «Анора», а также покорить как западные, так и российские фестивали, оставив множество зрителей под впечатлением.

Некоторые считают, что успех актёра обусловлен благосостоянием его родителей, однако это не так. Марк родился в Нижнем Новгороде в обычной семье: его мама — преподаватель сценического искусства в местном училище, а отец — спортивный журналист.
«Первым творческим человеком в жизни Марка была бабушка, окончившая Московский институт культуры. Именно она научила его и его брата Матвея всему, что они знают. Я помню, как однажды, когда работал в футболе, привёл Марка на матч и посадил в ВИП-ложу. Он там уснул, и тогда я понял, что футбол — это точно не его», — делился воспоминаниями отец Эйдельштейна в одном из редких интервью.

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С ранних лет Марк увлекался музыкой: играл на скрипке и пианино, а иногда сбегал со школьных уроков, чтобы поработать с мамой и послушать студентов театрального училища. Постепенно он стал серьезно увлекаться поэзией, заучивая стихотворения и участвуя в конкурсах чтецов. В 13 лет Марк принял участие в международном детском творческом проекте.

В 2018 году Эйдельштейн добрался до полуфинала конкурса «Живая классика», который проходил в детском лагере «Артек». Именно там его заметил декан актёрского факультета ГИТИСа Тарас Белоусов, который настоятельно рекомендовал ему идти в артисты. В 2019 году Марк поступил в Школу-студию МХАТ и успешно окончил её через четыре года.


Марк Эйдельштейн ( Фото: ВКонтакте @m.eydel)

В каких фильмах и сериалах снимался Марк Эйдельштейн


Жизнь Марка Эйдельштейна кардинально изменилась в 2021 году, когда он исполнил главную роль в фильме Наталии Кончаловской «Первый снег», который получил специальный приз на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. После этого молодого актёра начали замечать, и ему стали предлагать разнообразные роли.

Международное признание пришло к Марку Эйдельштейну в 2022 году, когда на Берлинском кинофестивале был представлен фильм «Страна Саша». В этом фильме он сыграл 17-летнего юношу Сашу, который проходит через этапы взросления — от конфликтов с матерью до поиска себя и первой любви.

Новая волна популярности на Западе пришла к актёру после выхода фильма «Анора» американского режиссёра Шона Бейкера. В этом фильме Марк Эйдельштейн исполнил главную роль — избалованного мажора Ваню, который неожиданно для своих русских родственников женится на стриптизёрше. Интересно, что в зарубежный проект ему помог попасть Юра Борисов.

Когда стало известно, что его коллега оказался среди номинантов на «Лучшую мужскую роль» премии «Оскар — 2025», Марк Эйдельштейн решил не комментировать это событие. Он опубликовал фотографию ночного неба с подписью «Был и такой момент». Фанаты предположили, что актёр мог позавидовать своему другу.


Личная жизнь Марка Эйдельштейна


Анастасия Ивлеева (Фото: Instagram*/_agentgirl_)

В отличие от Юры Борисова, Марк Эйдельштейн пока не нашёл свою вторую половинку. В одном из интервью он поделился, что пережил болезненный опыт первой любви и считает себя виноватым, так как был эгоистом и не уделял должного внимания своей девушке.

В 2023 году появились слухи о том, что молодого актёра заинтересовала Настя Ивлеева. Их встреча состоялась на съёмках сериала «Монастырь», где у них была довольно откровенная постельная сцена. Настя позже опубликовала совместное фото, подписав его: «Счастливейший день в моей жизни».

Журналисты также заметили пару во время их отдыха в США на День всех влюблённых. Они весело проводили время в ночном клубе, где Ивлеева была в ярко-красном комплекте нижнего белья и чёрном полупрозрачном кружевном платье.

Кроме того, Марку приписывали роман с актрисой Дашей Верещагиной. Во время их появления на программе «Кстати» он признался ей в любви и прочитал стихотворение, посвящённое девушке.

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Где сейчас Марк Эйдельштейн


На сегодняшний день Марк Эйдельштейн находится на вершине популярности среди режиссёров. Многие стремятся заполучить его в свои проекты, и в 2025 году зрители смогут увидеть его в таких фильмах, как «Буратино», «Витринный экземпляр», «Жар», «Космос засыпает», а также во втором сезоне сериала «Монастырь» и других.

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Юрий Стоянов раскритиковал образы Шуфутинского и Королевой
20 февраля 2025, 11:19

Юрий Стоянов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юрий Стоянов раскритиковал образ Михаила Шуфутинского в исполнении Жана Милимерова, а также Натальи Королевой в исполнении Валерии Ланской на шоу «Один в один».
Юрий Стоянов по праву считается самым строгим членом жюри шоу «Один в один».

Так, в недавнем выпуске программы он оценил образ Шуфутинского в исполнении Милимерова в один балл, пояснив, что Жану не удалось полностью осуществить перевоплощение.

При этом он также раскритиковал яркий образ Наташи Королевой в перевоплощении Валерии Ланской, оценив в один балл.

«После блестящего выступления неделю назад я бы мог сейчас слова ради слов рассыпать. Солнышко, у тебя не очень получилось. И подзажатость была какая-то немножко, не твой образ, поэтому, чтобы не ходить вокруг да около, я так любя тебя, говорю, что это не лучший твой номер!» — обратился Стоянов к Ланской.

При этом сама Королева осталась довольна номером, по ее словам, все получилось круто., несмотря на некоторые шероховатости.

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Три развода, рак щитовидной железы и сломанная любовником челюсть: как живет певица Юлия Волкова после распада группы «Тату»
20 февраля 2025, 11:15

Юлия Волкова (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Бывшая участница культовой поп-группы 2000-х «Тату» Юлия Волкова на долгое время исчезла из публичного пространства, однако в 2020-х вновь вернулась в шоу-бизнес. После распада группы певица столкнулась с множеством жизненных испытаний, но сумела их преодолеть и снова выйти на сцену. 20 февраля Волковой исполняется 40 лет. Как сложилась её жизнь после «Тату» расскажет «Радио 1».

Детство и начало карьеры Юлии Волковой


Юлия Волкова родилась в 1985 году в Москве в семье предпринимателя и стилиста. Музыка сопровождала её с ранних лет: уже в семь лет она поступила в музыкальную школу, а в девять стала участницей детского ансамбля «Непоседы». Среди её коллег по ансамблю были будущие звёзды — Влад Топалов и Сергей Лазарев.

В 13 лет Юлия попробовала себя в кино, появившись в нескольких эпизодах детского юмористического киножурнала «Ералаш».

Успех в группе «Тату» и мировая популярность


В 1999 году продюсер Иван Шаповалов создал дуэт «Тату» с Юлией Волковой и Леной Катиной. Провокационный образ, смелые тексты и запоминающиеся клипы моментально принесли девушкам мировую популярность. В начале 2000-х их хиты звучали по всему миру, а концерты собирали аншлаги.

«Первый секс — в 13, первая слава в группе t.A.T.u — в 15, первый ребенок — в 19. Год за десять: быстрее жить, все попробовать — это как наркотик», — вспоминала Юлия.

Юлия Волкова и Елена Катина (фото: Instagram* / official_juliavolkova)

Группа получила престижные награды, включая World Music Awards и MTV Music Awards. Однако напряжённый гастрольный график привёл к разногласиям между певицами и продюсером. В 2004 году Волкова и Катина разорвали контракт с Шаповаловым, а в 2011 году группа окончательно прекратила существование.

Борьба с болезнью: рак и потеря голоса


В 2012 году Юлия Волкова столкнулась с серьёзным испытанием — врачи диагностировали у неё рак щитовидной железы.

«Накануне мне приснился сон, что у меня рак. Я сдала анализы, кровь была идеальная. Но на УЗИ обнаружили узел, я сделала биопсию, которая показала, что у меня рак щитовидной железы. Сделала операцию, которая прошла неудачно», — рассказала певица в интервью «Исповедь» на платформе Premier.

Во время операции был повреждён голосовой нерв, что привело к потере голоса. Восстановление заняло почти год, и певица приложила огромные усилия, чтобы вновь начать петь.

Юлия Волкова и Сергей Лазарев (фото: Instagram* / official_juliavolkova)

«Я не разговаривала после операции год: шептала, хрипела, сипела, ходила по врачам до первой операции в Германии. Потом операции в Японии, Корее. После Кореи я смогла начать нормально разговаривать, издавать звуки», — рассказала она.

В 2019 году девушка сообщила, что у неё случился рецидив.

«Когда я узнала, что у меня во второй раз рак, я не хотела в это верить. Сразу все годы перед глазами. Но у меня не было вариантов. Был вариант отдаться врачам и поверить, что все будет хорошо. И опять же дети, которые смотрят на меня», — поделилась Волкова.

В дальнейшем болезнь вновь отступила.

Личная жизнь и непростые отношения


Юлия Волкова стала матерью в 19 лет — у неё родилась дочь Вика. Отец ребёнка, телохранитель Павел Сидоров, отказался от ответственности, заявив, что их отношения были ошибкой. После этого он исчез из жизни певицы и не принимал участия в воспитании дочери.

Позже певица состояла в отношениях с коллегой по «Непоседам» Владом Топаловым, но их роман был недолгим. Позже артист признался, что они не смогли сохранить отношения из-за взаимного недопонимания.

В 2007 году Юлия начала встречаться с Парвизом Ясиновым, сыном влиятельного бизнесмена. Ради него она приняла ислам, а вскоре родила сына Самира. Однако семейная жизнь не сложилась, и в 2010 году они расстались. В 2016 году певица вновь вернулась к православию.

Юлия Волкова и Парвиз Ясинов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

После расставания с Ясиновым у Юлии завязался роман с мужчиной из Турции. Отношения оказались токсичными.

Одна из ссор закончилась трагически – после жестокого избиения Волкову увезли в больницу со сломанной челюстью.

«Все завершилось на улице, трагично, с битьем, со сломанной челюстью в трех местах. Я на земле... Люди пытаются его от меня отодрать, оторвать. Когда пришла в себя, увидела, что уже в машине «скорой». Помню, держала лицо руками, потому что оно у меня не держалось, — поделилась исполнительница.

Врачи в Стамбуле провели экстренную операцию, вставив в её лицо пластины и болты. После продолжительного восстановления певица вернулась в Москву и разорвала отношения с обидчиком, обращаться в полицию она не стала. Однако признается, что переживает за себя и своих детей.

«Этот человек до сих пор преследует цель, чтобы меня не было в живых. Пока я жива, он спокойно жить не будет. Больная любовь, когда человек любит как маньяк. Он может любить и убить», — сказала певица.

Юлия Волкова с детьми (фото: Instagram* / official_juliavolkova)

Возвращение Юлии Волковой на сцену


После распада «Тату» певица надолго исчезла из публичного пространства. Её сольная карьера не принесла значительных успехов, но в 2020-х она вновь оказалась в центре внимания.

Сначала Юлия неожиданно появилась в ностальгическом шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ. В том же 2020 году она стала героиней выпуска «Пусть говорят» на Первом канале, а 9 мая 2021 года выступила в Туле на концерте «Спасибо за Победу!», исполнив песню «Спасите люди мир».

В том же году Волкова попробовала себя в политике — она баллотировалась в Госдуму от Ивановской области, но не набрала достаточного количества голосов.

Чем занимается Юлия Волкова сейчас


Сегодня Юлия Волкова не афиширует свои творческие планы. Она посвящает время семье и детям, а также уделяет внимание своей внешности.

Юлия Волкова (фото: Instagram* / official_juliavolkova)

Однако поклонники не раз критиковали её за чрезмерное увлечение пластическими операциями и косметологическими процедурами.

Сама певица не скрывает, что обращалась к пластическим хирургам, стремясь соответствовать модным стандартам.

«Подсознательно не было такого, что я хочу полностью быть новой, поменяться, начать все с нуля…Это интерес. Мне же всегда все интересно, и интересно попробовать на себе…Нет того, что я не принимаю себя, нет. Изначально мне было просто интересно, как это. Это модно, все делают, и я тоже хочу», — призналась она.

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