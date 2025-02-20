Юрий Стоянов раскритиковал образы Шуфутинского и Королевой

Юрий Стоянов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Юрий Стоянов раскритиковал образ Михаила Шуфутинского в исполнении Жана Милимерова, а также Натальи Королевой в исполнении Валерии Ланской на шоу «Один в один».
Юрий Стоянов по праву считается самым строгим членом жюри шоу «Один в один».
Так, в недавнем выпуске программы он оценил образ Шуфутинского в исполнении Милимерова в один балл, пояснив, что Жану не удалось полностью осуществить перевоплощение.
При этом он также раскритиковал яркий образ Наташи Королевой в перевоплощении Валерии Ланской, оценив в один балл.
При этом сама Королева осталась довольна номером, по ее словам, все получилось круто., несмотря на некоторые шероховатости.
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Так, в недавнем выпуске программы он оценил образ Шуфутинского в исполнении Милимерова в один балл, пояснив, что Жану не удалось полностью осуществить перевоплощение.
При этом он также раскритиковал яркий образ Наташи Королевой в перевоплощении Валерии Ланской, оценив в один балл.
«После блестящего выступления неделю назад я бы мог сейчас слова ради слов рассыпать. Солнышко, у тебя не очень получилось. И подзажатость была какая-то немножко, не твой образ, поэтому, чтобы не ходить вокруг да около, я так любя тебя, говорю, что это не лучший твой номер!» — обратился Стоянов к Ланской.
При этом сама Королева осталась довольна номером, по ее словам, все получилось круто., несмотря на некоторые шероховатости.
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Элина Позднякова