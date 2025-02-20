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Юрий Стоянов раскритиковал образы Шуфутинского и Королевой

Юрий Стоянов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юрий Стоянов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юрий Стоянов раскритиковал образ Михаила Шуфутинского в исполнении Жана Милимерова, а также Натальи Королевой в исполнении Валерии Ланской на шоу «Один в один».
Юрий Стоянов по праву считается самым строгим членом жюри шоу «Один в один».

Так, в недавнем выпуске программы он оценил образ Шуфутинского в исполнении Милимерова в один балл, пояснив, что Жану не удалось полностью осуществить перевоплощение.

При этом он также раскритиковал яркий образ Наташи Королевой в перевоплощении Валерии Ланской, оценив в один балл.

«После блестящего выступления неделю назад я бы мог сейчас слова ради слов рассыпать. Солнышко, у тебя не очень получилось. И подзажатость была какая-то немножко, не твой образ, поэтому, чтобы не ходить вокруг да около, я так любя тебя, говорю, что это не лучший твой номер!» — обратился Стоянов к Ланской.

При этом сама Королева осталась довольна номером, по ее словам, все получилось круто., несмотря на некоторые шероховатости.

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Три развода, рак щитовидной железы и сломанная любовником челюсть: как живет певица Юлия Волкова после распада группы «Тату»
20 февраля 2025, 11:15

Юлия Волкова (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Бывшая участница культовой поп-группы 2000-х «Тату» Юлия Волкова на долгое время исчезла из публичного пространства, однако в 2020-х вновь вернулась в шоу-бизнес. После распада группы певица столкнулась с множеством жизненных испытаний, но сумела их преодолеть и снова выйти на сцену. 20 февраля Волковой исполняется 40 лет. Как сложилась её жизнь после «Тату» расскажет «Радио 1».

Детство и начало карьеры Юлии Волковой


Юлия Волкова родилась в 1985 году в Москве в семье предпринимателя и стилиста. Музыка сопровождала её с ранних лет: уже в семь лет она поступила в музыкальную школу, а в девять стала участницей детского ансамбля «Непоседы». Среди её коллег по ансамблю были будущие звёзды — Влад Топалов и Сергей Лазарев.

В 13 лет Юлия попробовала себя в кино, появившись в нескольких эпизодах детского юмористического киножурнала «Ералаш».

Успех в группе «Тату» и мировая популярность


В 1999 году продюсер Иван Шаповалов создал дуэт «Тату» с Юлией Волковой и Леной Катиной. Провокационный образ, смелые тексты и запоминающиеся клипы моментально принесли девушкам мировую популярность. В начале 2000-х их хиты звучали по всему миру, а концерты собирали аншлаги.

«Первый секс — в 13, первая слава в группе t.A.T.u — в 15, первый ребенок — в 19. Год за десять: быстрее жить, все попробовать — это как наркотик», — вспоминала Юлия.

Юлия Волкова и Елена Катина (фото: Instagram* / official_juliavolkova)

Группа получила престижные награды, включая World Music Awards и MTV Music Awards. Однако напряжённый гастрольный график привёл к разногласиям между певицами и продюсером. В 2004 году Волкова и Катина разорвали контракт с Шаповаловым, а в 2011 году группа окончательно прекратила существование.

Борьба с болезнью: рак и потеря голоса


В 2012 году Юлия Волкова столкнулась с серьёзным испытанием — врачи диагностировали у неё рак щитовидной железы.

«Накануне мне приснился сон, что у меня рак. Я сдала анализы, кровь была идеальная. Но на УЗИ обнаружили узел, я сделала биопсию, которая показала, что у меня рак щитовидной железы. Сделала операцию, которая прошла неудачно», — рассказала певица в интервью «Исповедь» на платформе Premier.

Во время операции был повреждён голосовой нерв, что привело к потере голоса. Восстановление заняло почти год, и певица приложила огромные усилия, чтобы вновь начать петь.

Юлия Волкова и Сергей Лазарев (фото: Instagram* / official_juliavolkova)

«Я не разговаривала после операции год: шептала, хрипела, сипела, ходила по врачам до первой операции в Германии. Потом операции в Японии, Корее. После Кореи я смогла начать нормально разговаривать, издавать звуки», — рассказала она.

В 2019 году девушка сообщила, что у неё случился рецидив.

«Когда я узнала, что у меня во второй раз рак, я не хотела в это верить. Сразу все годы перед глазами. Но у меня не было вариантов. Был вариант отдаться врачам и поверить, что все будет хорошо. И опять же дети, которые смотрят на меня», — поделилась Волкова.

В дальнейшем болезнь вновь отступила.

Личная жизнь и непростые отношения


Юлия Волкова стала матерью в 19 лет — у неё родилась дочь Вика. Отец ребёнка, телохранитель Павел Сидоров, отказался от ответственности, заявив, что их отношения были ошибкой. После этого он исчез из жизни певицы и не принимал участия в воспитании дочери.

Позже певица состояла в отношениях с коллегой по «Непоседам» Владом Топаловым, но их роман был недолгим. Позже артист признался, что они не смогли сохранить отношения из-за взаимного недопонимания.

В 2007 году Юлия начала встречаться с Парвизом Ясиновым, сыном влиятельного бизнесмена. Ради него она приняла ислам, а вскоре родила сына Самира. Однако семейная жизнь не сложилась, и в 2010 году они расстались. В 2016 году певица вновь вернулась к православию.

Юлия Волкова и Парвиз Ясинов (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

После расставания с Ясиновым у Юлии завязался роман с мужчиной из Турции. Отношения оказались токсичными.

Одна из ссор закончилась трагически – после жестокого избиения Волкову увезли в больницу со сломанной челюстью.

«Все завершилось на улице, трагично, с битьем, со сломанной челюстью в трех местах. Я на земле... Люди пытаются его от меня отодрать, оторвать. Когда пришла в себя, увидела, что уже в машине «скорой». Помню, держала лицо руками, потому что оно у меня не держалось, — поделилась исполнительница.

Врачи в Стамбуле провели экстренную операцию, вставив в её лицо пластины и болты. После продолжительного восстановления певица вернулась в Москву и разорвала отношения с обидчиком, обращаться в полицию она не стала. Однако признается, что переживает за себя и своих детей.

«Этот человек до сих пор преследует цель, чтобы меня не было в живых. Пока я жива, он спокойно жить не будет. Больная любовь, когда человек любит как маньяк. Он может любить и убить», — сказала певица.

Юлия Волкова с детьми (фото: Instagram* / official_juliavolkova)

Возвращение Юлии Волковой на сцену


После распада «Тату» певица надолго исчезла из публичного пространства. Её сольная карьера не принесла значительных успехов, но в 2020-х она вновь оказалась в центре внимания.

Сначала Юлия неожиданно появилась в ностальгическом шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ. В том же 2020 году она стала героиней выпуска «Пусть говорят» на Первом канале, а 9 мая 2021 года выступила в Туле на концерте «Спасибо за Победу!», исполнив песню «Спасите люди мир».

В том же году Волкова попробовала себя в политике — она баллотировалась в Госдуму от Ивановской области, но не набрала достаточного количества голосов.

Чем занимается Юлия Волкова сейчас


Сегодня Юлия Волкова не афиширует свои творческие планы. Она посвящает время семье и детям, а также уделяет внимание своей внешности.

Юлия Волкова (фото: Instagram* / official_juliavolkova)

Однако поклонники не раз критиковали её за чрезмерное увлечение пластическими операциями и косметологическими процедурами.

Сама певица не скрывает, что обращалась к пластическим хирургам, стремясь соответствовать модным стандартам.

«Подсознательно не было такого, что я хочу полностью быть новой, поменяться, начать все с нуля…Это интерес. Мне же всегда все интересно, и интересно попробовать на себе…Нет того, что я не принимаю себя, нет. Изначально мне было просто интересно, как это. Это модно, все делают, и я тоже хочу», — призналась она.

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Передозировка наркотиками, разрушительная любовь и тайна клуба «27»: как жил музыкант Курт Кобейн
20 февраля 2025, 10:52

Курт Кобейн (Фото: кадр из видео The Man Who Sold The World (Live On MTV Unplugged, 1993 / Rehearsal))

20 февраля американскому певцу, автору песен, музыканту и художнику Курту Кобейну могло бы исполниться 58 лет. Он стал кумиром миллионов благодаря созданию рок-группы Nirvana, которая считается феноменальным явлением в музыкальной культуре.
Подробности о его биографии и интересных фактах расскажет редакция «Радио 1».

Биография Курта Кобейна


Курт Дональд Кобейн родился 20 февраля 1967 года в Абердине, неподалеку от Сиэтла. Его отец был механиком на станции техобслуживания, а мать одно время работала воспитательницей, а затем — официанткой в баре. Помимо родителей Курта опекали и другие родственники.

Интерес музыке у Кобейна проявился еще в возрасте 2 лет. В детстве мальчику нравились группы «The Beatles» и «The Monkees». Он часто посещал репетиции родных дяди и тети, которые выступали в составе кантри-ансамбля. В 7 лет тетя Мари Эрл преподнесла в подарок Курту детскую ударную установку.

Еще через год в жизни Кобейна произошло событие, которое негативно отразилось на его психическом здоровье. Родители мальчика развелись, в результате чего Курт стал замкнутым, агрессивным и циничным. Одно время Кобейн жил с матерью, однако потом переехал к отцу в Монтесано. В этот период покончил с собой родной дядя, которого будущий музыкант очень любил.

Вскоре отец Кобейна женился во второй раз. Парень не ладил с новой пассией папы, поэтому съехал от него. В подростковом возрасте будущий рок-исполнитель поочередно обитал у родственников. Примечательно, что иногда Курт ночевал под мостом через реку Уишка в Абердине. Это вдохновило его на песню «Something In The Way» и дало название концертному альбому «From The Muddy Banks Of the Wishkah» («С мутных отмелей Уишки»).


Как Курт Кобейн начал заниматься музыкой


В 14 лет Кобейн научился играть на гитаре, причем его первым наставником стал Уоррен Мейсон, музыкант из «The Beachcombers». После окончания школы парень устроился на работу, а в 1986 году на восемь дней попал в тюрьму за незаконное проникновение на чужую территорию и распитие алкоголя.

В 1985 году Курт Кобейн основал музыкальную группу «Fecal Matter» («Фекальный вопрос» / «Фекальное вещество»). У коллектива числилось семь композиций, но, так и не выпустив ни одного диска, группа распалась. Этот опыт повлиял на дальнейшую творческую биографию музыканта. Вскоре друг Курта Крист Новоселич предложил создать рок-группу.

Первое время фронтменом коллектива был именно Новоселич. Он играл на гитаре и пел, Кобейн же сидел за ударными. Потом Курта заменил барабанщик Аарон Букхард, а Крист взял в руки бас-гитару. Позднее появился ударник Чэд Ченнинг.


Группа «Nirvana»


Музыканты никак не могли найти подходящее название для своей группы — Skid Row, Ted Ed Fred, Bliss и Pen Cap Chew. В итоге они остановились на «Nirvana». В 1988 году появился сингл группы под названием «Love Buzz/Big Cheese», а на следующий год группа выпустила первый альбом «Bleach». Песни, которые Курт Кобейн исполнял в составе «Nirvana», стали соединением стилей панк и поп.

В 1991 году вышел альбом «Nevermind», который принес группе всемирную известность. Композиция «Smells Like Teen Spirit», долгое время продержавшись на вершинах хит-парадов, стала настоящим гимном поколения. После выхода этой песни альбомы «Nirvana» расходились миллионными тиражами.

Каждый концерт участник группы имел тысячи преданных фанатов. Однако Кобейн испытывал от подобной популярности дискомфорт. Музыканта раздражало, что он стал кумиром широких масс. Тем не менее представители СМИ назвали группу «Nirvana» «флагманом поколения Х».

Курт Кобейн (Фото: кадр из видео Lithium)

Курт стремился, чтобы его отождествляли с направлением независимого рока, поэтому следующий альбом «In Utero», вышедший в 1993 году, американский рок-исполнитель сделал преднамеренно мрачным. Альбом не имел такого успеха, как предыдущий, но занял лидирующие места в чартах. Наиболее успешными стали песни «About a Girl», «You Know You’re» и другие. Клипы на эти композиции завоевали популярность во всем мире.

Поклонникам музыканта понравилась и кавер-версия на песню «And I Love Her», которую исполняла группа «The Beatles». В интервью Курт не раз отмечал, что в детстве любил слушать композиции популярного коллектива из Великобритании.

Лучшие песни


«Come as You Are» — одна из немногих песен, которые музыканты «Nirvana» записали на репетиции на демокассету для продюсера, еще не начав работу над альбомом «Nevermind» в 1991 году. Кобейн записал гитарное соло с двух попыток. Кобейн во время записи пропел фразу «And I don’t have a gun» слишком рано, но ошибку решили сохранить на записи.

Успех «Smells Like Teen Spirit» позволил альбому подняться на первое место в чартах 1992 года. Teen Spirit – марка дезодоранта, которым пользовалась тогдашняя девушка Курта, Тоби Вэйл.

«Lithium» — композиция с альбома «Nevermind». Музыкант определял ее как «песню о парне, от которого ушла девушка и он размышляет…».

«The Man Who Sold The World». Группа исполнила кавер-версию песни Дэвида Боуи на концерте MTV Unplugged in New York в 1993 году. Сам Боуи потом жаловался, что многие считали его оригинал кавером на песню группы Nirvana.

«Rape Me» — этот трек был в альбоме «In Utero». «Nirvana» решила сыграть «Rape Me» на MTV Video Music Awards 1992 года. Организаторы запретили это делать, однако Курт в начале выступления сыграл первые аккорды песни и пропел ее первую строчку.

«Heart-Shaped Box». Данная песня входи в состав альбома «In Utero». Кобейн говорил, что на написание композиции его сподвигла передача о больных раком детях. Биографы же говорили, что он лукавил, и песня была посвящена Кортни Лав, которая и подарила ему шкатулку в форме сердца.

Курт Кобейн и Кортни Лав


Личная жизнь Курта Кобейна связана с именем лишь одной избранницы. Музыкант познакомился с будущей женой в 1990 году на концерте в одном из клубов Портленда, где оба выступали в составе своих групп. По словам Кортни, она заприметила Курта еще в 1989 году на концерте «Nirvana» и моментально проявила к нему интерес, однако певец игнорировал девушку.

Кортни Лав (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Позже исполнитель объяснил свое поведение желанием подольше побыть холостяком, хотя своим товарищам он признавался, что девушка вызывала у него большой интерес, благодаря чему и состоялось их дальнейшее знакомство. Между Куртом и Кортни завязался роман, а в начале 1992-го певица узнала о беременности. Уже в феврале того же года пара узаконила свои отношения.

Церемония бракосочетания прошла на гавайском пляже Вайкики. 18 августа 1992 года у пары появилась дочь Фрэнсис Бин Кобейн. Супругов едва не лишили родительских прав из-за слишком откровенного интервью Лав, в котором она рассказала о своем пристрастии к наркотикам. Опека посчитала, что такая мама представляет угрозу для ребенка. Анализы принудили сдавать и Кобейна, чему он противился.

Проблемы со здоровьем


Проблемы со здоровьем у знаменитого певца были с детства. Кобейну диагностировали маниакально-депрессивный психоз, в результате чего он вынужден был принимать психостимуляторы. В юности Курт пристрастился к наркотикам, и это увлечение переросло в полноценную зависимость. На это также повлиял и тот факт, что среди родных Кобейна присутствовали алкоголики и психически нездоровые — дяди музыканта со стороны отца совершили самоубийство.

После экспериментов с разными наркотическими веществами фронтмен «Nirvana» перешел на героин. В 1993 году Кобейн перенес тяжелую передозировку этим наркотиком. За пару недель до смерти друзья уговорили Курта пройти курс реабилитации, откуда артист сбежал на следующий же день.

Что такое клуб «27» и как с ним связан Курт Кобейн


Одно из самых загадочных совпадений в истории рок-н-ролла — «Клуб 27», который объединяет умерших в 27 лет музыкантов. Термин обрел популярность после смерти Курта Кобейна в 1994 году. Помимо солиста «Nirvana», в основную семерку клуба вошли Роберт Джонсон, Брайан Джонс, Джими Хендрикс, Джим Моррисон, Дженис Джоплин и Эми Уайнхаус. Со временем в него стали «принимать» и других знаменитостей — кинематографистов, художников и писателей.

5 апреля 1994 года Курт Кобейн покончил жизнь самоубийством. На момент смерти музыкант находился под действием героина. Есть версии, что это было убийство. Тело Кобейна пролежало в пустом доме три дня.

Причина смерти Курта Кобейна


Тело музыканта обнаружили 8 апреля 1994 года в его доме. Электрик Гэри Смит, который приехал к Кобейнам для установки сигнализации, первым увидел мертвого Курта. После нескольких звонков в дверь Смит зашел в гараж и поднялся в оранжерею, где через стеклянную дверь увидел мужчину без признаков жизни. Сначала электрик подумал, что кто-то спит, но затем увидел кровь и ружье.

Учитывая имевшие место инциденты с передозировкой, правоохранители составили формальный протокол, по которому исполнитель ввел себе чрезмерную дозу наркотика и застрелился из ружья. Возле тела была обнаружена и предсмертная записка. Причиной смерти названо именно самоубийство.

Фанаты группы до сих пор уверены в том, что смерть Курта Кобейна подстроили, а предположение сотрудников полиции о том, что кумир миллионов застрелился, ошибочно. 10 апреля 1994 года состоялась публичная панихида по Кобейну. Тело певца кремировали, а прах был разделен на 3 части.

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Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук заявила, что Чобанян изменял ей, пока она лежала на сохранении
Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук заявила, что Чобанян изменял ей во время беременности
20 февраля 2025, 10:42

Ирина Пинчук и Арай Чобанян с детьми (Фото: Telegram @pinchulli)

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук в истерике заявила, что ее муж Арай Чобанян изменял ей, пока она лежала на сохранении с угрозой выкидыша.
«Прикиньте, лежу под капельницами, на кону жизнь ребенка, живу таблетками, в это время он: «А пойду гулять, пересплю с телками». И так на постоянке. Хотите доказательств — будут! Да и достаточно того, что он и сам знает, как низко пал», — заявила Ирина в соцсети.

Напомним, несколько дней назад личную страницу Арая Чобаняна взломали мошенники. Сначала они опубликовали интимные переписки и фото Чобаняна, а после отправили Пинчук и другие интересные доказательства измен ее супруга.

Ирина получила необходимые доказательства от женщин, с которыми переписывался Арай, и в ночь на 19 февраля заявила о том, что разводится с мужем. Однако позже она удалила эмоциональные сторис, оставив лишь пост о разводе.

«Я не жертва! Плохо, муж оказался предателем, но переживем и пойдем дальше. Чуть просто без настроения побуду и вернусь!» — отметила Пинчук.

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«Справедливость восторжествовала»: фанаты Марины Африкантовой ликуют после новостей о разводе Ирины Пинчук
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Слитые интим фото и переписка: настоящие причины развода звезд «Дома-2» Пинчук и Чобаняна. В чем признался пойманный на измене Арай?
20 февраля 2025, 10:20

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (фото: Telegram @pinchulli)

Совсем недавно звезда «Дома-2» Ирина Пинчук с размахом отметила 30-летие и выглядела весьма счастливой, но все закончилось, как только злоумышленники взломали блог Арая. Похоже, что бывшие участники телестройки стоят на пороге развода. Что происходит в жизни семейной пары расскажет «Радио 1».

Что произошло в семье Пинчук и Чобаняна


Причины развода Ирины Пинчук с мужем кроются в том, что профиль Арая был взломан, и в Интернете появились интимные переписки Чобаняна с другими женщинами, а также компрометирующие фотографии, включая снимки с несовершеннолетней девушкой, сделанные несколько лет назад.

Изначально Ирина старалась поддерживать мужа и защищать его от нападок недоброжелателей. Однако вскоре ее терпение иссякло. Поздним вечером она шокировала подписчиков неожиданным заявлением: «Мы разводимся». В своем посте Ирина призналась, что последние дни были для нее крайне тяжелыми, и она не может больше скрывать разрыв в отношениях.

«Я снова провожу ночь в стрессе и задаюсь вопросом: почему я должна молчать? Сейчас 01:40, а я не могу уложить ребенка спать, потому что мама трясется от волнения», — написала она в своих социальных сетях.

Ирина также упомянула о девушке по имени Карина из Ростова-на-Дону, с иронией отметив, что она является подругой их семьи. Якобы Арай планировал навестить ее и продемонстрировать свои кулинарные способности. Но, конечно, речь шла не только о кулинарии.

«Когда так хочется, чтобы кто-то пришел и приготовил что-то вкусное. А то Ира не готовит. Еще нужно объяснять? Вдруг вы не знаете, как общаться с друзьями», — сыронизировала блогер.

Узнав о тайной переписке, у Ирины началась истерика. Блогер заявила, что подает на развод и назвала Арая ничтожеством. Интересно, что всего за несколько часов до своих откровений Ирина делилась с подписчиками радостными моментами отдыха с мужем и друзьями. На 30-летие Арай Чобанян подарил супруге часы Rolex и с шуткой заявил, что больше не является альфонсом.

Ирина Пинчук и Арай Чобанян (Фото: Telegram @pinchulli)

Совместные пластические операции


И Ирина, и Арай стали известны благодаря участию в «Доме-2», но их роман расцвел именно за пределами телешоу. До встречи с Ириной Арай пытался построить отношения с Лилией Четрару, но это не увенчалось успехом. Зато с Ириной они нашли общий язык, что стало основой их крепкого союза. В 2019 году пара решилась на совместные пластические операции: Ирина увеличила грудь до пятого размера, а Арай скорректировал форму носа.

В июне 2021 года они объявили о своей свадьбе, а уже в июле у них родился сын Давид. Ирина активно делилась с подписчиками радостными моментами из жизни, включая кадры с рождения малыша и свои будни как матери. Давид не стал единственным ребенком в семье. 1 декабря на свет появился еще один сын, Алан. Ирина оригинально сообщила о пополнении: она подговорила друзей встретить Арая в аэропорту с табличкой «Ты станешь отцом дважды» и аниматорами, наряженными в пупсов в голубых и розовых костюмах.

Интимная пластика, скандал с Бузовой и потеря ребенка: судьба звезды «Дома-2» Ирины Пинчук
Интимная пластика, скандал с Бузовой и потеря ребенка: судьба звезды «Дома-2» Ирины Пинчук

После рождения второго сына Ирина решила сделать абдоминопластику, так как кожа сильно растянулась во время беременности, и ей было необходимо хирургическое вмешательство. Она стремилась оставаться привлекательной для своего, как оказалось, ветреного мужа.

Кроме того, Ирина Пинчук была крайне возмущена тем, что супруг изменял ей в самые трудные моменты жизни.

«Представьте, я лежу под капельницами, жизнь ребенка на кону, принимаю таблетки. В это время он — к другим телкам! И так постоянно! Хотите доказательства — они будут!» — написала Ирина в социальных сетях.


Арай отреагировал на обвинения в измене


Ирина Пинчук и Арай Чобанян (Фото: Инстаграм* @pinchuk_official)

Чобанян некоторое время предпочитал не комментировать произошедшее, но сегодня решил высказаться. Блогер заявил, что постарается с достоинством преодолеть трудности, с которыми столкнулся.

«Темные времена выявляют светлых людей. Время покажет, и вы узнаете всю правду», — написал Арай в своем блоге.

Ирина сообщила, что друзья ее мужа попросили ее удалить информацию, в которой она раскрыла детали его измены. Близкие Арая готовы сделать всё возможное, чтобы защитить его репутацию.

«Они утверждают, что ничего этого не было. Готовы даже пройти детектор лжи. Представляете? Вот такие дела. Друзья Арая, я сама могу разобраться в ситуации. Мне не нужны ваши слова, оправдания или попытки успокоить меня», — подчеркнула Пинчук.

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Муцениеце показала, как Дранга учил ее дочь Мию играть в боулинг
20 февраля 2025, 10:12

Агата Муцениеце (Фото: Telegram @AgataMucenieceLife)

Агата Муцениеце опубликовала видео, в котором ее возлюбленный, музыкант Петр Дранга, учит дочь актрисы Мию играть в боулинг.
Так, Муцениеце вместе с дочерью и новым мужчиной отправилась развлекаться в боулинг. Ей так понравилось, как Петр проводил время с ее дочерью, что актриса решила продемонстрировать это поклонникам, опубликовав соответствующее видео.

На видео мужчина одной рукой поддерживал девочку, а другой бросал шары, в то время как девочка улыбалась и с интересом смотрела на игру Дранги.

Поклонники тут же отметили теплое общение между ребенком и новым избранником Муцениеце. Подписчики похвалили Петра за хорошее отношение к дочери возлюбленной.

Слухи о романе Агаты и Петра появились в конце 2024 года. Известно, что влюбленные вместе отметили Новый год и уже познакомились с родителями друг друга. О своих отношениях они публично не говорят.

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