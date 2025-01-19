«Не могу его подвести»: Певица Гурцкая рассказала о жизни после смерти мужа

Диана Гурцкая (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
«Я не могу смириться с тем, когда говорят: "18 лет он подарил тебе". А кто сказал, что мне хватило этих лет? Пустота и есть пустота», — рассказала Гурцкая Тимуру Кизякову в программе «Когда все дома» телеканала «Россия».
Диана призналась, что постоянно предается воспоминаниям и очень сильно скучает по Петру. Однако старается держать себя в руках, понимая, что это необходимо делать ради памяти мужа.
«Я не имею право всё это разваливать», — заявила певица.
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