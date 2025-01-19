«Ждёт Платона»: Сестра Жанны Фриске рассказала о квартире умершей певицы

Имя Веры Ивлевой, возможно, не так широко известно, как имена других актрис. Однако стоит лишь вспомнить её роли в фильмах «12 стульев», «Опасно для жизни!» и «За спичками», как перед глазами встают яркие образы смешных и чудаковатых героинь. Эти роли принесли ей популярность, но не смогли обеспечить долгую и успешную карьеру в театре и кино.