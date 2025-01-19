«Ждёт Платона»: Сестра Жанны Фриске рассказала о квартире умершей певицы

Наталья Фриске с прахом сестры (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)
«Зачем нам там жить, если у нас есть своя?» — говорит она о квартире.
Ранее Наталья рассказывала, что следит за жизнью племянника в социальных сетях, но не может отправить ему сообщение из-за Шепелева.
Жанна Фриске стала мамой Платона в 2013 году, спустя несколько месяцев стало известно о страшном заболевании, глиобластоме. Жанны не стало 15 июня 2015 года.
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