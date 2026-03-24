«Не может контролировать ситуацию»: Валерия с юмором рассказала о жизни с Пригожиным
Певица Валерия с юмором рассказала о семейной жизни с супругом Иосифом Пригожиным и поделилась деталями их бытовых привычек. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка пошутила, что именно её насыщенный рабочий график мешает мужу похудеть, а также объяснила, как им удаётся комфортно делить пространство в большой квартире. По словам Валерии, у каждого есть своя зона, но Пригожин предпочитает находиться в центре дома — в гостиной, где он может видеть всё происходящее.
Даже наличие отдельной комнаты с хорошей звукоизоляцией не привлекает продюсера: он не любит уединяться, потому что теряет ощущение контроля над ситуацией. По той же причине, как отметила певица, он редко пользуется кабинетом.
Валерия также добавила, что в их семье действует простое правило: первым мирится тот, кто виноват. И с улыбкой призналась, что чаще всего это именно она.
