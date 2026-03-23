«Время неидеальности»: Певица Зара выступила с резкой критикой ИИ-артистов
Певица Зара выступила против замены музыкантов искусственным интеллектом
Певица Зара (полное имя — Зарифа Мгоян) выступила против замены музыкантов на искусственный интеллект. Свою позицию артистка озвучила в беседе с изданием «Абзац».
Зара обратила внимание, что композиции ИИ-исполнителей достигли высокого уровня: слушатели уже не отличают их от записей живых артистов. При этом певица подчеркнула, что музыканты, играющие живую музыку, не пострадают от внедрения технологий.
«Значит, время пришло, наконец-таки, живых концертов, живых людей, живой эмоции и какой-то неидеальности», — пояснила артистка.По словам Зары, развитие искусственного интеллекта не станет угрозой для сцены, а наоборот, позволит аудитории по-новому оценить ценность живого выступления. Она добавила, что настоящая музыка требует непосредственного контакта со зрителем, который технологии заменить не смогут.