«Нравлюсь мужчинам, но люблю себя»: Ольга Бузова призналась, что не ходит на свидания

Ольга Бузова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
В столичной Live Арена прошел большой концерт Big Love Show. Его посетила участница, а позднее и ведущая скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова.
На сцене теледива едва не столкнулась с певицей Мари Краймбрери, которая сейчас ждёт ребёнка от её бывшего возлюбленного Давида Манукяна (Давы). Накануне Дня святого Валентина певица и телеведущая решила поделиться с журналистами откровениями о личной жизни.
Растиражированная звезда была предельно откровенна и едва не расплакалась, увидев в телефоне многочисленные сообщения от поклонников. Она заявила, что сейчас не ходит на свидания.
По её словам, она не ставит крест на отношениях вообще, но не хочет, чтобы они были мимолётными и преходящими.
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«Когда ты любишь, все свидания лучшие, когда твоими чувствами и поступками правит любовь, даже обнимашки в кровати под хороший сериал — это всегда лучшее свидание», — сказала Ольга.
Растиражированная звезда была предельно откровенна и едва не расплакалась, увидев в телефоне многочисленные сообщения от поклонников. Она заявила, что сейчас не ходит на свидания.
«Я нравлюсь мужчинам. Я это чувствую. Но я поняла, что я люблю себя и пока не люблю никого из мужчин, — призналась Бузова.
По её словам, она не ставит крест на отношениях вообще, но не хочет, чтобы они были мимолётными и преходящими.
«Я выбрала творчество и полюбила сцену!», — кажется, вполне серьёзно заявила артистка.
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Александр Бойцов