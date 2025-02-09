Мари Краймбрери впервые вышла в свет после новостей о беременности

Мари Краймбрери (фото: Telegram @marikraimbrery)
На днях Мари Краймбрери и её возлюбленный Дава (Давид Манукян) сообщили, что скоро станут родителями. Пара ведёт закрытый образ жизни, однако накануне певица впервые вышла в свет после сообщения о беременности и выбрала наряд, подчёркивающий положение.
Звезда вышла на сцену в рамках Big Love Show в Москве, где исполнила две песни. Она выбрала наряд с открытым животиком, подчёркивающий её беременность.
На сцене будущую маму сопровождал её жених Дава. Он проводил её к микрофону, а во время выступления скормно держался позади.
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«Мари Краймбрери показала симпатичный животик. Срок 7-8 месяцев по моим ощущениям. Мари очень идёт беременность! Красотка! Очень рада за неё», – поделилась продюсер Яна Рудковская.
На сцене будущую маму сопровождал её жених Дава. Он проводил её к микрофону, а во время выступления скормно держался позади.
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Анастасия Чинкова