«Ну что за стройняшка»: Семенович показала фигуру в бикини на курорте после отказа от диет

08 июня 2025, 21:41

Певица Анна Семенович показала фигуру в бикини на курорте после отказа от диет

Анна Семенович (Фото: Instagram*/ann_semenovich)

Певица Анна Семенович показала в соцсетях фигуру после отказа от диет. Исполнительница «Гладиолусов» предстала перед зеркалом в лаконичном бикини. Экс-солистка «Блестящих» сейчас отдыхает в Турции. Она наладила питание и занимается спортом.







«Ну что за стройняшка — я очень довольна своим постройнением, фигура огонь», — подписала кадры Семенович.

Анна Семенович (Фото: Instagram*/ann_semenovich)



«На отдыхе я хочу лежать на пляже, загорать, купаться и никуда не передвигаться», — говорила Анна.