«Ну что за стройняшка»: Семенович показала фигуру в бикини на курорте после отказа от диет
Певица Анна Семенович показала фигуру в бикини на курорте после отказа от диет
Певица Анна Семенович показала в соцсетях фигуру после отказа от диет. Исполнительница «Гладиолусов» предстала перед зеркалом в лаконичном бикини. Экс-солистка «Блестящих» сейчас отдыхает в Турции. Она наладила питание и занимается спортом.
«Ну что за стройняшка — я очень довольна своим постройнением, фигура огонь», — подписала кадры Семенович.
Несколько дней назад исполнительница, отвечая на вопросы подписчиков, рассказывала, что любит пассивный отдых.
«На отдыхе я хочу лежать на пляже, загорать, купаться и никуда не передвигаться», — говорила Анна.
Фанаты поддержали женщину, подчеркнув, что она является медийной личностью, и ее подход к отдыху понятен.
*Запрещен в РФ