Анна Семенович призналась в любви к пассивному отдыху
Анна Семенович рассказала про любовь к пассивному отдыху
Певица Анна Семенович раскрыла подписчикам, почему предпочитает пассивный отдых. Отвечая на вопросы, она заявила, что ее устраивает спокойный режим, который она не собирается менять.
«На отдыхе я хочу лежать на пляже, загорать, купаться и никуда не передвигаться», — объяснила солистка.Семенович добавила, что ее работа насыщена командировками и переездами, поэтому в отпуске ей не нужны экскурсии и прочие активные перемещения. Она ценит возможность расслабиться.
Поклонники поддержали исполнительницу, отметив, что ее подход понятен для медийной личности, у которой разъездная работа. Многим фанатам импонирует выбор певицы.
Несколько дней назад Семенович рассказывала о провальном отдыхе в Доминикане с бойфрендом.