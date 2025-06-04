Анна Семенович призналась в любви к пассивному отдыху

04 июня 2025, 14:33

Анна Семенович рассказала про любовь к пассивному отдыху

Анна Семенович (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Певица Анна Семенович раскрыла подписчикам, почему предпочитает пассивный отдых. Отвечая на вопросы, она заявила, что ее устраивает спокойный режим, который она не собирается менять.





