«Обкрадывают сами себя»: Безрукова предложила мягкий дресс-код для театров
Ирина Безрукова поделилась своим мнением о внешнем виде зрителей в театре и идее введения дресс-кода. Об этом сообщает «ТВ Mail».
По её словам, театр по праву называют «храмом искусства», однако слишком строгие ограничения в одежде могут быть излишними.
Актриса считает, что достаточно задать общее направление — например, рекомендовать зрителям выбирать более нарядные и не повседневные образы. Она отметила, что даже простой, но аккуратный комплект — вроде светлой блузки или свитера в сочетании с элегантной юбкой — уже будет уместным.
При этом Безрукова подчеркнула, что, приходя в театр в повседневной одежде вроде худи и кроссовок, зрители, по сути, лишают себя части атмосферы и торжественности происходящего. По её мнению, внешний вид помогает глубже погрузиться в культурное событие.
