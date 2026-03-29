«Я же звезда!»: Мария Распутина оправдала свой роскошный образ жизни
61-летняя Мария Распутина не смогла сдержать эмоций, когда в шоу «Как есть» её спросили о связи внешних атрибутов — дорогих автомобилей и недвижимости — с её реальным достатком.
Певица объяснила, что у неё никогда не было дома за границей, и подчеркнула, что как звезда российской эстрады она вправе ездить красиво, участвовать в концертах и презентациях на подходящих автомобилях.
Распутина добавила, что критика роскошного образа жизни идёт только от тех, кто «нищ по духу», и подчеркнула, что звёзды должны позволять себе соответствовать своему статусу.
