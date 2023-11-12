Общественники требуют посадить Слепакова* на пять лет из-за пародии на SHAMAN

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Общественное движение «Ветераны России» требует посадить на пять лет комика Семёна Слепакова* за пародию на песню SHAMAN «Я русский». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, что 9 ноября в соцсетях Слепаков* опубликовал пародию на песню SHAMAN, которую комик назвал «Нерусский». Дополнением стал припев на мотив еврейской песни «Хава нагила». Подписчики артиста не поддержали его творчества и раскритиковали песню в комментариях.
«Ветераны России» также не оценили композицию покинувшего Россию комика, заявив, что её текст оскорбителен и унижает достоинство россиян. После этого они обратились в прокуратуру и Следственный комитет.
Общественники требуют открыть уголовное дело по факту «Возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
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*признан Минюстом РФ иноагентом
«Ветераны России» также не оценили композицию покинувшего Россию комика, заявив, что её текст оскорбителен и унижает достоинство россиян. После этого они обратились в прокуратуру и Следственный комитет.
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Семён Слепаков* окончательно распрощался с Россией
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова