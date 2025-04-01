«Огромные дойки»: Дана Борисова разрешила дочери увеличить грудь

Дана Борисова и её дочь Полина (Фото: Instagram*, @danaborisova_official)
Телеведущая Дана Борисова заявила, что разрешит своей дочери Полине увеличить грудь или накачать губы, когда та станет совершеннолетней. Об этом она рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей.
Недавно 17-летняя дочь Борисовой перенесла сложную операцию по изменению формы носа. Мать девочки призналась, что ей тоже не нравился нос дочери.
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«Вы знаете, и мне, и Поле прежняя форма ее носа не нравилась. Небольшая горбинка будто портила всю красоту ее лица. Я очень хотела, чтобы у дочери был нос, что называется, как у куклы Барби, когда он слегка вздернут вверх. Это смотрится привлекательно, и, что немаловажно, естественно», — пояснила телеведущая.Борисова добавила, что не будет против, если ее дочь по достижении совершеннолетия решится и на другие операции. По ее мнению, Полина будет решать сама, «что ей уменьшить или увеличить», а она лишь будет ее наставлять.
«Если она захочет надуть губки, то, как говорится, милости просим! Захочет грудь больше? Почему бы и нет. <…> Конечно, никто не позволит ей пришивать вымя на груди. Кому нужны огромные, скажем так, дойки? Нет! Только аккуратная и естественных размеров грудь. Даже Бьянка уменьшила свой 6 размер», — поделилась Дана Борисова.Читайте также:
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Данил Пономарев