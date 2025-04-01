Ефремову готовы заплатить 2 миллиона рублей за интервью после выхода из колонии

Михаил Ефремов (Фото: Пресс-служба Мосгорсуда)
Актеру Михаилу Ефремову готовы дать два миллиона рублей за интервью после выхода из колонии. Об этом сообщают Telegram-каналы.
Уточняется, что к артисту обращались с предложением свободные журналисты и крупные телеканалы. Авторы отмечают, что люди из театра и кино пока Ефремова не беспокоили. Суд одобрил условно-досрочное освобождение Михаилу Ефремову 24 марта. Если решение вступит в силу, мужчина выйдет на свободу уже 7 апреля, спустя 15 суток на обжалование приговора.
Ефремов получил 7,5 года тюрьмы за смертельное ДТП в Москве в 2020 году. В СМИ была информация, что подсудимый сотрудничал со следствием. Будучи в колонии, Ефремов занимался производством различных поделок.
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Ефремов получил 7,5 года тюрьмы за смертельное ДТП в Москве в 2020 году. В СМИ была информация, что подсудимый сотрудничал со следствием. Будучи в колонии, Ефремов занимался производством различных поделок.
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Никита Кротов