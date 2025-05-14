Ольга Орлова уговорила мужа на экстремальное путешествие за 4 млн рублей

Ольга Орлова (Фото: Telegram @olgaorlova)
Ольга Орлова планирует совершить экстремальную поездку на Северный полюс. Компанию бывшей солистке группы «Блестящие» составит ее муж, бизнесмен Валерий Маслов. Об этом артистка рассказала Telegram-каналу «Звездач».
«Очень долго уговаривала своего мужа. Он вообще такой товарищ, трудный на подъем, потому что он трудоголик и ему все время нужно работать. Отдыхать он не любит, просто не может физически уехать куда-то больше, чем на четыре дня — начинает проситься домой. Но я вела с ним долгую работу», — поделилась знаменитость.
Согласно информации Telegram-канала, путешествие на Север может стоить Орловой и ее супругу больше 4 миллионов рублей. Добираться пара будет на роскошном ледоколе с премиум-рестораном, СПА-комплексом и массажистом.
Ранее сообщалось, что Виктория Боня возобновила восхождение на Эверест. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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