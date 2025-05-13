«Позволяю себе столько, сколько хочу»: Ольга Орлова откровенно высказалась об алкоголе

Ольга Орлова (фото: Telegram @olgaorlova)
Экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова откровенно рассказала об употреблении алкоголя.
В личном блоге певица, отвечая на вопросы поклонников, заявила, что не ограничивает себя в спиртном, когда есть соответствующее настроение.
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«Позволяю себе столько, сколько хочу. Главное должно быть настроение для этого», – отметила звезда.Такого ответа подписчики явно не ожидали, поэтому началось бурное обсуждение. В результате, мнения разделились: одни поддержали певицу, заявив, что каждый сам выстраивает свой жизненный путь и предпочтения, а другие выразили обеспокоенность, напомнив о важности умеренности.
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Анастасия Чинкова