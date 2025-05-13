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«Позволяю себе столько, сколько хочу»: Ольга Орлова откровенно высказалась об алкоголе

Ольга Орлова заявила, что не ограничивает себя в алкоголе
Ольга Орлова (фото: Telegram @olgaorlova)

Ольга Орлова (фото: Telegram @olgaorlova)

Экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова откровенно рассказала об употреблении алкоголя.
В личном блоге певица, отвечая на вопросы поклонников, заявила, что не ограничивает себя в спиртном, когда есть соответствующее настроение.

«Позволяю себе столько, сколько хочу. Главное должно быть настроение для этого», – отметила звезда.
Такого ответа подписчики явно не ожидали, поэтому началось бурное обсуждение. В результате, мнения разделились: одни поддержали певицу, заявив, что каждый сам выстраивает свой жизненный путь и предпочтения, а другие выразили обеспокоенность, напомнив о важности умеренности.

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#певица
#алкоголь
#соцсети
#шоу-бизнес
#критика
Илья Авербух о нелестных словах бывшей жены в адрес Лизы Арзамасовой: «Мужчина должен молчать»
Илья Авербух высказался о нелестных словах Лобачёвой в адрес Арзамасовой
13 мая 2025, 08:21

Илья Авербух и Лиза Арзамасова (фото: Telegram @averbukh_ilya)

В середине нулевых Илья Авербух развёлся с Ириной Лобачевой, родившей ему сына Мартина. Узнав об отношениях бывшего супруга и Лизы Арзамасовой, фигуристка позволяла себе нелестные высказывания в адрес новой избранницы спортсмена.
Несмотря на это, Авербух не стремится жёстко отвечать бывшей жене. Напротив, он благодарен Лобачевой за годы совместной жизни, общие спортивные достижения и, конечно, за первого наследника.

«Я хочу сказать, что вместе с Ирой мы выиграли чемпионаты Европы и мира, серебро Олимпиады, за что всегда буду ей благодарен. Ира – мама моего сына Мартина. И это навсегда – уважение и благодарность. Мартин с 12 лет живёт со мной. А далее я впервые скажу „нет“ на все ответы, потому что мужчина должен молчать. Мне кажется, так. Непонятно, в чем оправдываться, непонятно, зачем объяснять… У нас с Ирой хорошие отношения. Она приходила на мой юбилей, говорила очень хорошие и важные слова. Она свободна в своих комментариях, а я свободен в том, чтобы молчать. Я иду своей дорогой. Я ей всегда благодарен», – откровенно высказался Авербух интервью Ксении Собчак на её YouTube-канале «Осторожно: Собчак».
Напомним, что Илья Авербух уже почти пять лет счастлив в браке с актрисой Лизой Арзамасовой, которая младшего него на 21 год. Звезда «Папиных дочек» подарила фигуристу двоих детей: сына Льва и дочь Лию. Супруги за годы совместной жизни не давали никаких поводов для скандалов и сплетен.

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#критика
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«Неудобно заниматься сексом, если большой живот»: Гоша Куценко сделал интимное признание
Гоша Куценко заявил, что ему было неудобно заниматься сексом с большим животом
13 мая 2025, 07:56

Гоша Куценко (фото: Telegram @KutsenkoGosha)

Гоша Куценко занимался сексом на площадке сериала «Чужие деньги», однако ему очень мешал большой живот.
Актёр исполнил роль чиновника в сериале «Чужие деньги». На премьере Куценко пообщался с журналистами и признался, что поправился на 12 килограммов ради роли, в связи с чем столкнулся с некоторыми трудностями.

«Меня эта роль научила тому, что неудобно заниматься сексом, если у тебя большой живот. Да, я делал это прямо под камерой, конечно. Обычно, когда снимаешься, артистам в укор говорят, живот, второй подбородок. А здесь по команде живот, я, наоборот, надувал, выпячивал второй подбородок», – поделился артист в беседе с VOICE.
Однако, несмотря на это, Куценко полюбил своего героя, поскольку, находясь в этом образе, он мог делать всё.

«Я выпивал, я ел фастфуд, я сбрил бороду, у меня были усы, я ходил с ними четыре месяца, проклинал весь белый свет, зато научился принимать себя таким, каким я есть. Я жрал, был счастливым человеком, когда не держал никаких диет. Я делал всё, что хотел. Мне сказали: "Ты можешь делать всё, что хочешь. Наслаждайся жизнью. Твой персонаж любит жизнь, и ею наслаждается"», – рассказал Гоша.
Также персонаж был полной противоположностью Куценко в плане денег. Актёр поделился, что не является финансово грамотным человеком и вспоминает про деньги только в конце месяца, когда нужно выплачивать налоги. А вот герой сериала, напротив, считает каждую копейку. При этом на своих близких Куценко денег не жалеет.

«У меня девочки растут, я их балую. Свою супругу балую. У меня много друзей. Сейчас непростые времена. Сейчас многим нужны деньги, чего говорить», – отметил Гоша.
Напомним, что у Куценко есть 29-летняя дочь Полина от актрисы Марии Порошиной. А в браке с Ириной Скриниченко он воспитывает десятилетнюю Евгению и семилетнюю Светлану.

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#артист
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Резник высказался о новых песнях Пугачёвой: «Я⁠ даже не хочу слушать. Алла выбрала свою дорогу»
Илья Резник высказался о новых песнях Аллы Пугачёвой
13 мая 2025, 07:18

Илья Резник и Алла Пугачёва (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Илья Резник является давним другом Аллы Пугачёвой. Он всегда с теплотой высказывался об артистке, но в последние годы всё изменилось.
В 2023 году Пугачёва публично поздравила Резника с 85-летием.

«Ну что, мой друг, ещё не вечер. Всё помню и ещё любя. Сегодня же зажгу все свечи. И помолюсь я за тебя. С юбилеем…», – писала певица в соцсетях.
Послание тогда растрогало Резника, который в беседе с журналистами рассказал, что написал для Примадонны множество хитов, в том числе «Маэстро» и «Старинные часы».

«Аллочка буквально только что позвонила. Мы с ней долго разговаривали. Она пожелала мне долгих лет жизни, сказала много теплых слов. Мы с ней вспоминали былые времена. Много смеялись! Я знал, что Алла меня поздравит. Мы же так много с ней пережили вместе. У нас с Аллой было много всякого в жизни. Но мы всегда знаем, что друг у друга есть…», – с радостью говорил артист.
Резник тяжёло воспринял решение Пугачёвой покинуть Россию в непростое для страны время. Он заявлял, что всегда желал артистке другой судьбы – оставаться со своей страной и людьми, которые её боготворили.

Недавно поэт-песенник посетил пресс-конференцию ТАСС, где его вновь спросили о давней подруге. На этот раз Резник был более категоричен в своих высказываниях и заявил, что не слушал новые песни Пугачёвой, поскольку не желает и не видит необходимости оценивать творчество уехавшей певицы.

«Я стараюсь уже не слушать. У меня есть образ нашей работы с ней, с Раймондом… Такое счастье было, так красиво! А дальше это всё вторично. Я⁠ даже не хочу слушать, не хочу обсуждать. Не хочу прикасаться… Алла выбрала свою дорогу. Жизнь короткая, не будем осуждать и обсуждать. То, что она выбрала, что делать?», – задавался вопросом Резник.
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#алла пугачёва
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Ани Лорак, Ольга Бузова и Анастасия Костенко: Для каких звезд Мальдивы стали местом бракосочетания
13 мая 2025, 05:07

Фото: iStock/PaulVinten

Мальдивы стали для многих райским местом и островом, о посещении которого остается только мечтать. При этом звезды российского шоу-бизнеса не только отдыхают там, но и могут себе позволить даже отпраздновать свадьбу. Кто организовал бракосочетание на Мальдивах, читайте в этом материале.

Ани Лорак и Исаак Виджраку


Ани Лорак с мужем (Фото: Instagram* @anilorak)

Совсем недавно певица Ани Лорак сыграла свадьбу с испанцем и преподавателем йоги Исааком Виджраку на Мальдивах. До последнего бракосочетание скрывалось. Как оказалось, супруги выбрали знаменательную дату для праздника — 14 февраля.

«Нас постоянно окружает большое количество людей, работа, поездки, а мы хотели чего-то особенного, только для нас двоих. Хотели просто отпраздновать нашу любовь без посторонних. Только она и я. Очень часто во время свадьбы молодожены не отдыхают, а больше стрессуют, вся подготовка и само мероприятие перестают быть для них праздником», — объясняет журналистам Виджраку.

Пара после праздника осталась на острове и провела там медовый месяц. По признанию Исаака, они с Лорак ничего не планировали и само мероприятие состоялось внезапно.

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Ольга Бузова и Давид Манукян (Дава)


Ольга Бузова (Фото: Telegram-канал @byzovahouse)

Ольга Бузова и Дава сыграли свадьбу на Мальдивах еще в 2021 году. Звезда признавалась, что абсолютно счастлива с блогером. При этом вскоре пара рассталась. Как позже призналась Бузова, со стороны Давы началось давление и даже измены. Сам блогер опровергал все обвинения Ольги.

«Вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи. Я умоляю: не задавайте больше никаких вопросов» — делилась с фанатами Бузова после расставания.

Разрыв привел к тому, что Ольга до сих пор остается одинока. Сам Дава женился на Мари Краймбрери и у них уже появился общий ребенок.

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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов


Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов (фото: Instagram* / tarasov23)

Мальдивы стали для Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова уже привычным местом для отпуска. К тому же у пары имеется особое отношение к этом месту, вед именно здесь футболист и модель сыграли свадьбу. Торжество проходило согласно местным традициям.

Несмотря на то, что супруги являются многодетными родителями, Костенко до сих пор припоминают, как она увела Тарасова у Ольги Бузовой. На тот момент Дмитрий являлся успешным футболистом, но теперь вынужден сидеть без работы. Пара снимает жилье и ждет предложений о сотрудничестве.

При этом Костенко не унывает и подчеркивает, что на первом месте у нее семья.

«Сейчас так много клише вроде „абьюзер“ и „жертва“, что хочется напомнить каждому — смотреть на себя и оставаться человеком. Ломать — не строить, пока ты живешь и дышишь, можно все изменить и наслаждаться жизнью… вдвоем», — цитирует Костенко Starhit.

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«Решилась на операцию»: Звездный косметолог Мухина раскрыла секрет молодости Аллы Пугачевой
Косметолог Мухина: Пугачева помолодела благодаря круговой подтяжке лица
13 мая 2025, 04:18

Фото: iStock/Илья Питалев

Внешность Аллы Пугачевой продолжает поражать общественность, ведь Примадонна не выглядит как человек, которому 15 апреля исполнилось 76 лет. Женщины пытаются раскрыть тайну молодости артистки, с чем им помогла звездный косметолог и пластический хирург Марият Мухина.
Поводом для очередного обсуждения внешности Аллы стал ее визит на концерт дочери Кристины Орбакайте на Кипре. Пугачева заметно помолодела, чем сразу обратила на себя внимание. На лице не было и намеков на морщины, что свидетельствует о хирургическом вмешательстве. С таким доводом выступила Мухина и отметила, что что Примадонна скорее всего решилась на операцию.

«Скорее всего, делали ее под местным обезболиванием, потому что подтяжка лица не соответствует дряблости, которая наблюдается у звезды в области шеи», — рассказала косметолог в беседе с Общественной Службой Новостей.

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Мухина отметила, что такой результат у Пугачевой свидетельствует о круговой подтяжке лица. К такому мнению хирург пришла основываясь на шве, который косметолог обнаружила у певицы.

«Шов, который заметен глазу врача, часто используется при круговой подтяжке лица. Я считаю, что Пугачева все-таки решилась на операцию и специально собрала волосы хвост, чтобы сразу опровергнуть обвинения визажистов, которые уличили ее в применении китайских липучек для макияжа», — объясняет Мухина.

Специалист отметила, что круговую подтяжку лица выдает и шов возле ушной раковины Пугачевой.

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