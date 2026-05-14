Онкобольная Лерчек пришла на пятую химиотерапию в образе 90-х с сумкой Chanel

Блогер Лерчек посетила пятую химиотерапию в розовом кардигане с меховой отделкой

Валерия Чекалина (Фото: кадр видео Rutube-канала Fametime TV)

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) посетила пятый сеанс химиотерапии в гламурном наряде. Об этом стало известно из её блога.





33-летняя Валерия борется с четвёртой стадией рака желудка и уже перенесла операцию на позвоночнике из-за осложнений. 14 мая она зашла в палату в розовом кружевном кардигане с меховой отделкой и обтягивающих брюках-клеш. Блогер дополнила образ сумкой Chanel, кулоном в форме сердца и надела парик, чтобы скрыть лысину.

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek) Чекалина призналась, что переживает непростой период, но показывает процесс лечения, чтобы опровергнуть слухи.

«Показываю всё, как есть. Вот у меня стоит капельница, лекарство идёт через раковый порт, который сразу поступает в центральную вену. Вот моя кровать, вот — Луиса. Мы здесь остаёмся на ночь, потому что последняя помпа будет капаться практически 24 часа», — рассказала она.