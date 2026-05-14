Стали известны новые подробности дела директора певицы Линды
Суд отправил директора певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаила Кувшинова под домашний арест до 20 июня по делу о мошенничестве с правами на произведения Максима Фадеева. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ из Тверского суда Москвы.
Следствие подозревает Кувшинова в особо крупном мошенничестве в составе организованной группы. Уголовное дело связано с делом гендиректора издательства «Джем» Андрея Черкасова. Фадеев признан потерпевшим.
В суде адвокат предоставил медицинские документы о заболеваниях Михаила и сообщил, что у того на иждивении отец. Защитник отметил: следствие не представило доказательств причастности обвиняемого к мошенничеству.
Однако следователи посчитали, что при более мягкой мере Кувшинов может скрыться, повлиять на ход дела или оказать давление на свидетелей и потерпевших. Отмечается, что накануне переквалифицировали и роль певицы Линды в уголовном деле.
