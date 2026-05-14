Стали известны новые подробности дела директора певицы Линды

14 мая 2026, 20:49

Суд отправил директора певицы Линды Кувшинова под домашний арест до 20 июня

Светлана Гейман (Фото: Instagram* @lindageyman)

Суд отправил директора певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаила Кувшинова под домашний арест до 20 июня по делу о мошенничестве с правами на произведения Максима Фадеева. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ из Тверского суда Москвы.