Оскорбивший Заворотнюк рэпер Потап покинул Киев после ужесточения мобилизации

Фото: istockphoto/batuhan toker
Украинский продюсер и рэп-исполнитель Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко), публично оскорбивший актрису Анастасию Заворотнюк после её смерти, покинул Киев. Это произошло на фоне разговоров об ужесточении закона о мобилизации в стране.
Ещё в феврале артист говорил, что собирается в Латинскую Америку для развития музыкальной карьеры, напоминает издание NEWS.ru. 1 июня он опубликовал в социальной сети новое фото своих странствий. Он был снят в аэропорту Ларнаки на Кипре.
Это уже не первый отъезд рэпера с Украины после начала специальной военной операции. Весной 2022 года Потап заявлял, что собирается отправиться на передовую. Однако затем планы его изменились — по совету отца он заочно записался в территориальную оборону. Сразу после этого артиста обнаружили в Дубае в компании солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко.
30 мая после смерти Анастасии Заворотнюк Потап опубликовал пост, в котором оскорбил артистку, порадовавшись, что она больше не будет «высмеивать украинок». После шквала критики он удалил публикацию, а после заявил, что это был фейк, а сам он дружил с актрисой и любил её.
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Это уже не первый отъезд рэпера с Украины после начала специальной военной операции. Весной 2022 года Потап заявлял, что собирается отправиться на передовую. Однако затем планы его изменились — по совету отца он заочно записался в территориальную оборону. Сразу после этого артиста обнаружили в Дубае в компании солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко.
30 мая после смерти Анастасии Заворотнюк Потап опубликовал пост, в котором оскорбил артистку, порадовавшись, что она больше не будет «высмеивать украинок». После шквала критики он удалил публикацию, а после заявил, что это был фейк, а сам он дружил с актрисой и любил её.
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Александр Бойцов