«Хорошо, что больше не сыграешь»: Украинский певец Потап высмеял смерть Заворотнюк

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина
Бывший участник дуэта «Потап и Настя Каменских» Алексей Потапенко высмеял у себя на странице в социальных сетях смерть российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
«Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь», — написал он.
Однако спустя некоторое время он удалил пост из-за критики в свой адрес.
30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому.
Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года. Её мать народная артистка России. Отец был телережиссёром. С раннего детства Анастасия хотела играть в театре. Поэтому упорно стремилась к своей мечте. В 2006 году стала заслуженной артисткой России. Известна по сериалам «Моя прекрасная няня», «Провокаторы», по фильмам «Мамы», «Код Апокалипсиса» и ещё трём десяткам киноработ.
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Дарья Осипова