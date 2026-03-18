Особняк Чекалиных ушёл новому владельцу: Артём закрыл сделку на 225 миллионов рублей
Артём Чекалин продал семейный таунхаус в элитном коттеджном посёлке «Ильинка Лейнхаус» за 225 миллионов рублей.
По данным инсайдера Super, дом, который подписчики регулярно видели в сторис семьи, уже перешёл к новому владельцу.
Особняк площадью 450 квадратных метров с авторским дизайном был выставлен на продажу в ноябре 2025 года, а недавно сделка была завершена. Примечательно, что накануне появилась информация о погашении налоговой задолженности его бывшей жены Валерии. При этом остаётся неизвестным, делился ли Чекалин вырученными средствами.
По документам дом принадлежал только Артёму. После развода именно он продолжал жить в таунхаусе, тогда как Валерия снимала другое жильё. Сейчас Чекалин находится под домашним арестом и воспитывает троих детей, которые живут вместе с ним, пока их мать проходит лечение от онкологии четвёртой стадии.
Куда семья переехала после продажи недвижимости, на данный момент не сообщается.
