Адвокат семьи Яниса Тиммы объяснила, почему для неё важно наказать Анну Седокову

18 марта 2026, 19:35

Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова заявила, что судебные разбирательства с участием певицы Анны Седоковой должны послужить примером для других женщин.





В беседе с NEWS.ru Гаврилова подчеркнула, что осознание вреда потребительского отношения к мужчинам станет победой.

«Я считаю, эта история должна стать показательной для других такого рода барышень. Должно быть назидание всем пластмассовым королевам, для которых мужчины — это питательная среда обитания... А у нас сотни и десятки тысяч таких девушек — ищут богатых «папиков» или просто обеспеченных пацанов. Это стиль жизни потребления», — отметила Маргарита.