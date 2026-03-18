Адвокат семьи Яниса Тиммы объяснила, почему для неё важно наказать Анну Седокову
Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова заявила, что судебные разбирательства с участием певицы Анны Седоковой должны послужить примером для других женщин.
В беседе с NEWS.ru Гаврилова подчеркнула, что осознание вреда потребительского отношения к мужчинам станет победой.
«Я считаю, эта история должна стать показательной для других такого рода барышень. Должно быть назидание всем пластмассовым королевам, для которых мужчины — это питательная среда обитания... А у нас сотни и десятки тысяч таких девушек — ищут богатых «папиков» или просто обеспеченных пацанов. Это стиль жизни потребления», — отметила Маргарита.Адвокат добавила, что Тимма был добрым и искренним, но столкнулся с проблемами в личной жизни. По мнению Гавриловой, певица убедила спортсмена переписать на неё пять квартир в Москве, после чего прекратила с ним отношения.